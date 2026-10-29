Da giugno 2027 apre il nuovo polo sanitario di Valenza

VALENZA – C’è una data sull’apertura del nuovo polo sanitario a Valenza (AL). Secondo le indicazioni fornite dall’ufficio tecnico dell’Asl Al, entro giugno 2027, la casa della comunità e l’ospedale saranno pronti.

Il nuovo polo è progettato per mantenere tutti i servizi sanitari oggi presenti all’ex ospedale Mauriziano, ampliando però l’offerta assistenziale con 20 posti letto per le cure intermedie, nuovi spazi per la sanità territoriale e, in una fase successiva, i servizi di Dialisi e Radiologia. La nuova struttura sorgerà in zona Circonvallazione Ovest, dove sono in corso i lavori, finanziati nell’ambito del PNRR.

Il cronoprogramma prevede l’ultimazione dei lavori finanziati dal PNRR entro dicembre 2026. Entro marzo 2027 è previsto il completamento delle opere integrative e la sistemazione delle aree esterne. La fase successiva riguarderà l’allestimento degli arredi e il trasferimento dei servizi attualmente ospitati nell’ex ospedale Mauriziano, con l’obiettivo di rendere operative la casa della comunità e l’ospedale di comunità entro giugno 2027. Per Dialisi e Radiologia, invece, il completamento dell’allestimento degli spazi è previsto entro l’estate 2027, in una fase successiva all’entrata in funzione delle altre strutture.

Sul progetto è stato avviato un confronto tra l’amministrazione comunale e la direzione generale dell’Asl Al. Nei primi giorni di luglio l’assessore con delega alla Sanità Marco Zunino ha incontrato il direttore generale dell’azienda sanitaria, Francesco Marchitelli, per affrontare le principali questioni legate alle esigenze sanitarie della città, alla realizzazione delle strutture e alla futura organizzazione dei servizi. L’interlocuzione è proseguita anche con l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi. La programmazione sanitaria e la definizione delle tempistiche di attivazione restano di competenza dell’Asl e della Regione Piemonte.

«La realizzazione della Casa della Comunità e dell’Ospedale di Comunità rappresenta un passaggio importante per il futuro della sanità a Valenza» – dichiara il sindaco Luca Ballerini – «Il nostro obiettivo è garantire ai cittadini servizi accessibili e adeguati ai bisogni del territorio, valorizzando un investimento che permetterà di rafforzare l’assistenza di prossimità. Come amministrazione continueremo a seguire il percorso insieme agli enti competenti, affinché la nuova struttura possa diventare un punto di riferimento per la comunità valenzana».

Il Comune intende infine promuovere, sempre in collaborazione con l’Asl, iniziative informative rivolte alla cittadinanza per illustrare le prestazioni disponibili e le modalità di accesso.

Parallelamente, una volta trasferite le attività sanitarie, sarà avviato un confronto con gli enti coinvolti per valutare le possibili prospettive di riutilizzo e valorizzazione dell’ex ospedale Mauriziano, patrimonio storico della città.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese