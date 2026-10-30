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Le foto della manifestazione in corso a Torino

Alcuni scatti dello sciopero in corso oggi a Torino
Chiara Scerba

Pubblicato

14 minuti fa

il

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TORINO – Si contano più di 50 milapartecipanti allo sciopero generale indetto da Usb, Cub e Cobas.

Per approfondire:

I cortei sono partiti da vari punti della città e si sono, nelle ultime ore, divisi in due grandi filoni. Uno si muove verso la tangenziale nord e uno continua la manifestazione nel centro città.

Ecco i primi scatti che raccontano la giornata:

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