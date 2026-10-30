Le foto della manifestazione in corso a Torino

TORINO – Si contano più di 50 milapartecipanti allo sciopero generale indetto da Usb, Cub e Cobas.

I cortei sono partiti da vari punti della città e si sono, nelle ultime ore, divisi in due grandi filoni. Uno si muove verso la tangenziale nord e uno continua la manifestazione nel centro città.

Ecco i primi scatti che raccontano la giornata:

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