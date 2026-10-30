Sciopero generale, migliaia di studenti e lavoratori in piazza a Torino. Il racconto del corteo

TORINO – Sono migliaia gli studenti e i lavoratori che sono scesi in piazza a Torino per lo sciopero generale indetto da Usb, Cub e Cobas. I cortei sono partiti da vari punti della città per ritrovarsi davanti al comune e muoversi in corteo verso Barriera di Milano.

Gli studenti sono partiti da due punti diversi. Un gruppo dal Campus Einaudi occupato, un altro da Palazzo Nuovo, per poi unirsi al resto dei manifestanti.

Sono davvero tantissime le persone che si sono ritrovate in piazza Palazzo di Città e ovviamente occupano anche tutte le vie limitrofe. Il traffico in centro è completamente bloccato.

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