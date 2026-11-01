SportTorino
Alajbegovic e Boga stendono il Napoli, la Juve respira
All’Allianz finisce 2-0
TORINO – Finalmente la Juve. All’ultima spiaggia la squadra di Spalletti gioca una buona partita e batte il Napoli per 2-0 grazie ai gol nella ripresa di Alajbegovic e Boga.
E’ una partita divertente. Nel primo tempo grand eoccasione per Lucca ma Vicario è super, poi cabal prende il palo.
La Juve passa in vantaggio al 70′ con Alajbegovic, che sorprende Meret con un sinistro da lontano.
Le speranze di recupero del Napoli si spengono cinque minuti dopo, quando Marianucci rimedia il secondo giallo e viene espulso.
Il raddoppio della Juve arriva a tre minuti dalla fine, con Boga, di nuovo con un tiro da lontano.
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