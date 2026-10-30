Meteo Piemonte, torna il freddo: domenica nuvole e neve sulle Alpi, in arrivo le prime gelate in pianura

TORINO – Dopo gli ultimi giorni caratterizzati dalla presenza dell’anticiclone subtropicale, il tempo è destinato a cambiare sul Piemonte. Le correnti orientali porteranno aria più umida e fredda, con un aumento della nuvolosità tra le Alpi e le zone pedemontane e un progressivo calo delle temperature. Da domenica 1 novembre si aprirà una fase più fredda, con valori inferiori alle medie del periodo e le prime estese gelate notturne anche in pianura.

A delineare l’evoluzione meteorologica è Andrea Vuolo, che segnala il progressivo spostamento dell’anticiclone verso il Regno Unito e la Penisola scandinava. Questo movimento favorirà la rotazione dei venti nei bassi strati dai quadranti orientali, convogliando sulla Pianura Padana aria umida in grado di favorire la formazione di nubi basse e nebbie.

Venerdì 30 ottobre, nubi basse tra Torinese e Cuneese

Nella giornata di oggi, venerdì 30 ottobre, le nubi basse e le nebbie in sollevamento continueranno a interessare soprattutto le zone a ridosso dell’arco alpino, tra Cuneese e Torinese. La copertura nuvolosa potrà persistere per gran parte della giornata, mentre sulle pianure orientali sono attese schiarite nel corso del pomeriggio.

Una situazione legata all’afflusso di aria umida da Est, che sta prendendo il posto delle condizioni più stabili e miti degli ultimi giorni.

Sabato torna il sole, ma domenica cambia il tempo

Per sabato 31 ottobre sono previste condizioni nuovamente soleggiate su gran parte del Piemonte, con la possibilità di banchi di nebbia in pianura durante le ore più fredde. Una parentesi stabile che potrebbe però durare poco.

Domenica 1 novembre è infatti atteso un nuovo e più significativo afflusso di aria fredda e umida da Est. La prima parte della giornata sarà caratterizzata da molte nubi, con possibili precipitazioni sparse sui settori alpini e pedemontani compresi tra Cuneese, Torinese e Canavese.

La quota neve è prevista intorno ai 1.300 metri. Le precipitazioni, seppure sparse, potranno quindi assumere carattere nevoso alle quote medio-alte delle montagne piemontesi.

Temperature in calo e prime gelate in pianura

Il cambiamento riguarderà anche le temperature. I valori massimi pomeridiani sono attesi tra 13 e 16 gradi, con una diminuzione progressiva tra domenica e l’inizio della prossima settimana.

Secondo le previsioni di Andrea Vuolo, si aprirà una fase caratterizzata da temperature inferiori alle medie climatiche del periodo. Il calo termico favorirà inoltre l’arrivo delle prime estese gelate notturne anche sulle pianure piemontesi, un segnale del passaggio verso condizioni più tipicamente invernali.

Dopo una fase dominata dall’alta pressione subtropicale, il Piemonte si prepara dunque a un inizio di novembre più freddo, con nuvolosità, possibili precipitazioni sui rilievi e un progressivo abbassamento delle temperature.

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