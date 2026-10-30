“Obiettivo Foliage” in valle Varaita: il Parco del Monviso organizza un workshop fotografico gratuito

CUNEO – Un’immersione rigenerante tra i colori caldi, le sfumature dorate e il silenzio dei boschi piemontesi per staccare la spina e godersi lo spettacolo della natura, è la proposta ideale fissata per domenica 8 novembre 2026. Il Parco del Monviso organizza “Obiettivo Foliage: workshop fotografico tra i colori dell’autunno in val Varaita”, un’escursione guidata e completamente gratuita pensata per unire il piacere dell’escursionismo all’arte della fotografia naturalistica.

L’appuntamento è a Sampeyre, con partenza dalla borgata Rore, da lì, il percorso si snoderà lungo il suggestivo Sentiero dei Sarvanot per poi risalire attraverso le splendide faggete d’autunno fino alla panoramica conca di Meira Paula, un anfiteatro naturale che in questa stagione regala scorci mozzafiato tinti di giallo, arancione e rosso.

Come partecipare

L’attività è aperta a tutti, dagli esordienti ai più esperti, e non richiede attrezzature professionali: si può partecipare con reflex, mirrorless, fotocamere compatte o persino con i propri smartphone. I posti sono limitati a 15 partecipanti per garantire un’esperienza curata e seguita passo passo dalle guide.

È obbligatorio prenotarsi visitando il sito ufficiale www.parcomonviso.eu.

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