Allarme bomba in una scuola di Trino, studenti fatti uscire in anticipo: stesso allarme in decine di scuole in tutta Italia

TRINO VERCELLESE – Un’email con un allarme bomba ha raggiunto nella mattinata di oggi, lunedì 2 novembre 2026, anche l’Istituto comprensivo di Trino, in provincia di Vercelli, facendo scattare le procedure di emergenza previste in questi casi.

La comunicazione, che annunciava la presenza di un ordigno all’interno della scuola e conteneva anche minacce di violenza, si è rivelata un falso allarme. A titolo precauzionale, la dirigenza scolastica ha comunque disposto l’uscita anticipata degli studenti delle scuole medie, mentre venivano avviate le verifiche da parte delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Trino, affiancati da un’unità cinofila. I controlli all’interno del plesso scolastico hanno permesso di escludere la presenza di qualsiasi ordigno e di confermare che non vi erano pericoli per studenti e personale.

La stessa email inviata in diverse città italiane

Il messaggio era scritto in lingua araba e conteneva una minaccia esplicita: «C’è una bomba a scuola. Quelli che non moriranno verranno uccisi a coltellate. Buona fortuna».

Quello di Trino non è stato un caso isolato. La stessa comunicazione è stata infatti recapitata anche a numerosi istituti scolastici di altre città italiane, tra cui Genova, Roma, Brescia, Udine e Padova, oltre che in diverse altre province.

Anche negli altri casi le segnalazioni si sono rivelate prive di fondamento. Resta l’allarme provocato dalla diffusione del messaggio, che ha costretto le scuole coinvolte ad attivare le procedure di sicurezza e a richiedere le verifiche delle forze dell’ordine.

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