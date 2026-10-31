ATP Finals 2026, Torino si accende: Casa Tennis, degustazioni e spettacoli dal 13 novembre

TORINO – Torino si prepara a tornare al centro del tennis internazionale con le Nitto ATP Finals 2026, in programma dal 15 al 22 novembre all’Inalpi Arena. Ma il grande torneo non si giocherà soltanto in campo: dal 13 al 22 novembre la città sarà animata da un calendario di iniziative che coinvolgerà piazze, musei, palazzi storici e luoghi della cultura, con appuntamenti dedicati allo sport, alla musica, alla gastronomia e all’intrattenimento.

Il programma è promosso da Città di Torino, Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino, in collaborazione con Turismo Torino e Provincia e Visit Piemonte. Tra le principali novità ci sono i videomapping sulla facciata di Palazzo Reale e in piazza San Carlo, mentre tornano due dei punti di riferimento delle precedenti edizioni: Casa Tennis in piazza Castello e Casa Gusto all’Archivio di Stato.

Casa Tennis in piazza Castello: gli ospiti e gli incontri gratuiti

Casa Tennis sarà allestita in piazza Castello con due cupole geodetiche da 180 posti, illuminate di giallo nelle ore serali per richiamare il colore di una pallina da tennis. Dal 14 al 22 novembre lo spazio ospiterà incontri e talk con campioni, artisti, scrittori, giornalisti e protagonisti dello spettacolo.

Tra gli ospiti annunciati figurano l’attore Neri Marcorè, il cantautore Niccolò Fabi, il tennista torinese Lorenzo Sonego, la campionessa di salto in lungo Larissa Iapichino, il nuotatore Nicolò Martinenghi, l’ex schermitrice Valentina Vezzali, il capitano della Nazionale italiana di Coppa Davis Filippo Volandri e il giornalista e scrittore Stefano Nazzi.

Il calendario comprende anche gli incontri con il comico Francesco De Carlo, gli autori Sio e Auroro Borealo, lo scrittore Gianrico Carofiglio, il direttore del Museo Egizio Christian Greco e la content creator Giulia Lamarca. Spazio inoltre alla storia del tennis, al rapporto tra sport e letteratura, alla cronaca, alla scuola e ai temi dell’accessibilità e delle discriminazioni nello sport.

Gli incontri di Casa Tennis saranno gratuiti, con prenotazione obbligatoria a partire da sabato 31 ottobre sui siti Turismo Torino e Visit Piemonte.

Lo spazio presterà particolare attenzione all’accessibilità, con interpreti della Lingua dei segni italiana (LIS), app per la trascrizione automatica e dispositivi sensoriali, tra cui cuffie e tappi antirumore e occhiali per attenuare le luci intense.

Casa Gusto all’Archivio di Stato: oltre 50 degustazioni

Dal 13 al 22 novembre l’Archivio di Stato di piazzetta Mollino ospiterà nuovamente Casa Gusto, lo spazio dedicato alle eccellenze enogastronomiche di Torino e del Piemonte.

Il programma prevede oltre 50 degustazioni guidate, con la partecipazione di più di 30 Maestri del Gusto di Torino e provincia, 40 denominazioni DOC e DOCG piemontesi, 16 Consorzi di tutela e sei Distretti del cibo regionali.

In calendario ci saranno prodotti tipici, formaggi, salumi, vini, cioccolato, pasticceria, birre artigianali e proposte della cucina tradizionale. Tra le iniziative figurano le colazioni, i pranzi e le merende preparati dai Maestri del Gusto, le merende sinoire dei ristoranti del circuito Mangébin e gli appuntamenti dedicati al vermouth.

Non mancheranno piatti creati per l’occasione, come i Ravioli ATP con acciughe, topinambur e porri e le Meatball a base di battuta di vitello piemontese, con nocciola, castagne e gorgonzola.

Le degustazioni avranno un costo simbolico di 5 euro, con ricavato devoluto alla Fondazione Ricerca Molinette. La prenotazione sarà obbligatoria dal 4 novembre attraverso i siti di Turismo Torino e Visit Piemonte.

All’interno di Casa Gusto sarà visitabile gratuitamente anche una mostra della Fondazione FILA Museum, con capi d’archivio, fotografie e contenuti dedicati all’evoluzione dell’abbigliamento sportivo e ai campioni che hanno segnato la storia del tennis.

Videomapping su Palazzo Reale e piazza San Carlo

Le ATP Finals coinvolgeranno anche le piazze e le facciate dei palazzi storici. Dal 13 al 22 novembre, con esclusione del 16 novembre, Palazzo Reale sarà protagonista del videomapping “Torino, a Champion’s Story”, con immagini delle edizioni torinesi del torneo e degli otto finalisti. Le proiezioni sono previste dalle 19 alle 22.

In piazza San Carlo andrà invece in scena “Game-Set-Light”, uno spettacolo di luci e videomapping dedicato alle Finals, con ultima proiezione alle 23.30.

A completare il percorso ci saranno le installazioni luminose e le mostre fotografiche dedicate ai campioni: “Road to Torino” sotto i portici di via Po, “Best of Torino” in piazza San Carlo e “Courts of Champions” in piazza Palazzo di Città, tutte visitabili dal 2 al 22 novembre.

La Mole Antonelliana, Palazzo Civico e i ponti sul Po saranno inoltre illuminati con i colori del torneo. Tornerà anche “Bouncing the Ball” di Riccardo Previdi, l’opera di Luci d’Artista dedicata al movimento di una pallina da tennis, collocata in piazza d’Armi.

Il Grand Opening Show con Achille Lauro e il Blue Carpet

Tra gli appuntamenti principali c’è il Grand Opening Show di giovedì 12 novembre, alle 21 all’Inalpi Arena, con il concerto di Achille Lauro. Per questo evento sono previsti biglietti a pagamento, disponibili attraverso TicketOne.

Venerdì 13 novembre sarà invece la giornata del Blue Carpet: i campioni sfileranno in piazza San Carlo e nella rinnovata via Roma, a partire dalle 17.15.

Sabato 14 novembre apriranno al pubblico Casa Tennis e il Fan Village, l’area dedicata a sport, intrattenimento e gastronomia allestita tra piazzale Grande Torino e piazza d’Armi.

La chiusura del programma cittadino è prevista domenica 22 novembre alle OGR Torino con il The Final Set Closing Party. Dalle 18 sarà possibile seguire la finale delle ATP Finals su maxischermo; dalle 21 circa spazio alla musica elettronica con Døn Manuelito, il duo torinese YOUniverse e Groovycat. Il biglietto comprende anche l’accesso alle mostre e alle installazioni previste nell’ambito dell’iniziativa. Informazioni su thefinalset.it.

Tennis Takes Over: una notte tra musei, musica e attività per famiglie

Sabato 21 e domenica 22 novembre è in programma “Tennis Takes Over Night & Day”, un’iniziativa che porterà il tennis fuori dai campi attraverso eventi culturali, musicali e attività per le famiglie.

Il sabato sera il tram si trasformerà in un club itinerante con “Il Mio Dj”, progetto realizzato con GTT e la direzione artistica di Samuel Romano. Sono previste anche una corsa di cinque chilometri dal Castello del Valentino al Capodoglio, con dj set finale, e un flash mob musicale in largo Saluzzo.

La notte coinvolgerà diversi luoghi culturali. Il Museo Regionale di Scienze Naturali resterà aperto fino a mezzanotte, con la proiezione della semifinale del torneo. CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia proporrà il fashion film “The Perfect Match”, visite alla mostra dedicata a Letizia Battaglia e la trasmissione della semifinale. Apertura straordinaria serale anche per il Museo della Radio e della Televisione Rai, con visite guidate, realtà virtuale e quiz dedicati al tennis.

La domenica mattina sarà invece dedicata soprattutto alle famiglie e ai più giovani, con laboratori artistici di Paratissima Kids, iniziative di scambio e riutilizzo di attrezzature sportive con SwappartyTo, il tram dei bambini e la musica dell’Orchestra Suzuki.

Visite guidate tra Torino e il Piemonte

Dal 14 al 22 novembre saranno organizzati 31 appuntamenti tra escursioni e visite guidate per scoprire la città e il territorio. Il programma comprende passeggiate tra botteghe storiche, caffè e mercati, itinerari in bicicletta elettrica, percorsi dedicati all’arte e alla fotografia e visite alle realtà produttive locali.

Le proposte si estenderanno anche fuori Torino: dalla Sacra di San Michele e dall’Abbazia di Novalesa, in Valle di Susa, agli itinerari del Canavese tra Ivrea, il Castello di Masino e i vini dell’Erbaluce. Sono previste anche esperienze nelle miniere della Val Germanasca e alla scoperta delle tradizioni di Pinerolo e delle Valli di Lanzo.

Le visite guidate avranno un contributo di 5 euro, devoluto alla Fondazione Ricerca Molinette. Le prenotazioni apriranno il 4 novembre sui siti di Turismo Torino e Visit Piemonte.

Trasporti gratuiti per chi ha il biglietto delle Finals

In occasione del torneo è previsto un piano straordinario per la mobilità cittadina. Le linee GTT 4 e 10 saranno potenziate, con frequenze intensificate nelle fasce serali e corse aggiuntive per agevolare l’arrivo e il deflusso del pubblico dall’Inalpi Arena.

Gli spettatori potranno inoltre viaggiare gratuitamente sulle linee 4 e 10 nel giorno indicato sul biglietto della partita. La metropolitana sarà attiva tutti i giorni e, in occasione del Grand Opening Show del 12 novembre, prolungherà il servizio fino all’una.

Per chi raggiungerà l’evento in auto sarà disponibile un parcheggio a pagamento in corso Galileo Ferraris, tra piazzale Costantino il Grande e corso Sebastopoli, al costo giornaliero di 10 euro.

I possessori dei biglietti delle partite potranno anche usufruire di ingressi gratuiti o ridotti in numerosi musei e teatri cittadini, tra cui il Museo Egizio, Palazzo Madama, GAM, MAO e Musei Reali, oltre ad agevolazioni per spettacoli musicali e teatrali.

Il programma completo, con gli aggiornamenti sugli appuntamenti e le modalità di prenotazione, è disponibile sui siti di Turismo Torino e Provincia e Visit Piemonte.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese