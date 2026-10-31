Una donna chiede aiuto con il “Signal for Help” in stazione: arrestato un uomo ad Alessandria

ALESSANDRIA – Una mano aperta, il pollice ripiegato verso il palmo e le altre quattro dita chiuse sopra di esso. Un gesto discreto, che può passare inosservato a chi non lo conosce, ma che rappresenta un segnale internazionale di richiesta d’aiuto. È il “Signal for Help”, utilizzato da una donna alla stazione ferroviaria di Alessandria mentre si trovava in compagnia di un uomo.

La richiesta di aiuto, però, non è stata riconosciuta immediatamente dagli altri passanti. A interrompere la situazione di pericolo è stata la Polizia ferroviaria, intervenuta dopo l’allarme lanciato dalla responsabile di un esercizio commerciale presente nello scalo.

La donna in stato di agitazione e con segni di percosse

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato la donna in evidente stato di agitazione e con segni riconducibili a recenti percosse. Gli accertamenti successivi hanno permesso di ricostruire un quadro di presunte violenze che non si sarebbe limitato all’episodio avvenuto in stazione.

Secondo quanto emerso, la donna sarebbe stata vittima di minacce reiterate nel tempo, comportamenti di controllo e violenze fisiche. L’uomo che era con lei è stato arrestato con le accuse di atti persecutori e lesioni aggravate.

Che cos’è il “Signal for Help”

La vicenda richiama l’attenzione sull’importanza di conoscere i segnali non verbali che possono essere utilizzati da chi si trova in una situazione di pericolo e non può chiedere aiuto apertamente.

Il “Signal for Help”, conosciuto anche come segnale di aiuto, è stato ideato per consentire a una persona di comunicare silenziosamente una situazione di difficoltà, anche durante una videochiamata o in un luogo pubblico, senza attirare direttamente l’attenzione di chi potrebbe rappresentare una minaccia.

Il gesto si esegue in tre passaggi: si mostra il palmo della mano, si piega il pollice verso l’interno e si chiudono le altre dita sopra il pollice.

Riconoscere questo segnale può fare la differenza. In presenza di una richiesta d’aiuto di questo tipo, è importante valutare la situazione senza esporsi a rischi, contattare le forze dell’ordine e fornire indicazioni precise sul luogo e sulle persone coinvolte.

Il caso della stazione di Alessandria dimostra quanto sia importante prestare attenzione anche ai gesti più discreti: un segnale riconosciuto e una segnalazione tempestiva possono contribuire a interrompere una situazione di violenza.

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