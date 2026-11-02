Boves: finisce con il mezzo pesante contro il cancello di una abitazione, morto il conducente

BOVES – Potrebbe aver avuto un malore il conducente di circa 60 anni che nella mattinata di oggi ha perso la vita mentre era alla guida di un mezzo pesante.

Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe perso il controllo del veicolo poi finito contro il cancello di una abitazione.

Per questo motivo Anas comunica che sulla strada statale 20 DIR./A “Nuova Bovesana”, il traffico è momentaneamente rallentato a Boves, in provincia di Cuneo, all’altezza del km 3,100.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, le squadre Anas, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile, e le forze dell’ordine per i rilievi del caso

Notizia in aggiornamento

Anas comunica che il traffico è tornato regolare.

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