Chiudono per l’inverno i colli della Lombarda e dell’Agnello: stop al transito in Francia dalla provincia di Cuneo

CUNEO – Con l’arrivo della stagione fredda scatta la chiusura dei valichi alpini. Dalle ore 12 di oggi, lunedì 2 novembre, sono chiuse al transito per l’inverno le strade del colle della Lombarda e del colle dell’Agnello, due collegamenti internazionali tra la provincia di Cuneo e la Francia.

Colle della Lombarda chiuso fino alla primavera

Il provvedimento riguarda la strada provinciale 255 del colle della Lombarda, nelle Alpi Marittime, al confine tra Italia e Francia. La chiusura interessa il tratto dalla progressiva chilometrica 3,500, in località Aie, fino alla sommità del valico, che si trova a circa 2.350 metri di altitudine.

Il colle collega la valle Stura, sul versante italiano, con la valle della Tinée, in Francia. La strada sale da Vinadio e passa nei pressi del santuario di Sant’Anna, per poi proseguire oltre il confine verso la stazione sciistica di Isola 2000 e il centro abitato di Isola.

Chiude anche il colle dell’Agnello in valle Varaita

Con la chiusura della Lombarda, anche l’altro valico internazionale gestito dalla Provincia di Cuneo non è più percorribile. Dalle ore 12 di oggi è infatti scattato lo stop stagionale anche per la strada provinciale 251 del colle dell’Agnello, in alta valle Varaita.

In questo caso, la chiusura riguarda il tratto compreso tra la vecchia Dogana, al chilometro 4,700, e il valico di confine con la Francia, al chilometro 14,010.

Riapertura prevista in primavera

Entrambe le strade resteranno chiuse fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza e di percorribilità. La riapertura è prevista nella primavera del 2027, ma le date dipenderanno dall’andamento meteorologico e dalla quantità di neve accumulata durante l’inverno.

Per gli automobilisti e i turisti che frequentano le valli cuneesi, si tratta del consueto stop stagionale ai collegamenti stradali d’alta quota, necessario per affrontare i mesi invernali in condizioni di sicurezza.

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