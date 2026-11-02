Galup e Fiorentini insieme per il Natale 2026: l’incontro tra i due marchi piemontesi crea il panettone col burro d’arachidi

PINEROLO – Due marchi storici del Piemonte collaborano per una nuova proposta natalizia che unisce la tradizione del panettone a un ingrediente legato alla cultura gastronomica statunitense. Galup e Fiorentini hanno ideato una ricetta che abbina il panettone con gocce di cioccolato fondente alla crema di arachidi, da aggiungere direttamente alla propria fetta.

L’iniziativa mette insieme due realtà piemontesi con una proposta che punta a reinterpretare uno dei dolci simbolo del Natale senza rinunciare alla sua identità tradizionale.

Il panettone con cioccolato fondente da farcire con crema di arachidi

La ricetta scelta per la collaborazione si discosta dal panettone classico con canditi e uvetta. La versione realizzata da Galup prevede un impasto soffice, senza glassa, arricchito esclusivamente da gocce di cioccolato fondente. A completarlo è il Peanut Butter Fiorentini, fornito in una confezione separata che permette di farcire ogni fetta secondo il proprio gusto.

L’idea è quella di accostare la dolcezza dell’impasto e le note intense del cioccolato al sapore tostato delle arachidi. Una combinazione che porta nel dolce natalizio una contaminazione gastronomica internazionale, lasciando spazio anche a un momento di condivisione a tavola.

Due storie imprenditoriali piemontesi

Fondata a Pinerolo nel 1922, Galup è legata alla storia del panettone piemontese e alla sua evoluzione nel tempo. La lavorazione descritta dall’azienda prevede l’impiego del lievito madre, rinnovato quotidianamente, e un processo produttivo di circa 40 ore, tra lavorazione, lievitazione e raffreddamento.

Fiorentini, azienda piemontese specializzata in prodotti alimentari, ha invece contribuito a diffondere in Italia il burro d’arachidi, ingrediente tradizionalmente associato alla cucina americana. La sua versione viene realizzata con sole arachidi selezionate, tostate e macinate, senza aggiunta di sale e zucchero. La ricetta è inoltre senza glutine e senza olio di palma.

La collaborazione valorizza così due percorsi differenti: da una parte la pasticceria legata alla tradizione, dall’altra la reinterpretazione di un prodotto internazionale per il mercato italiano. Il punto d’incontro è la ricerca di ricette essenziali e di ingredienti selezionati, con l’obiettivo di proporre un abbinamento insolito per le tavole delle feste.

Il panettone con gocce di cioccolato fondente e Peanut Butter sarà presentato per il Natale 2026 in una confezione che comprende entrambi i prodotti, con la crema di arachidi in un pratico formato morbido. Più che una semplice variante del dolce natalizio, l’iniziativa racconta il tentativo di due marchi piemontesi di lavorare insieme, mettendo in dialogo le rispettive competenze e tradizioni.

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