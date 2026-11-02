CronacaVerbano Cusio Ossola
Invia immagini pornografiche a un bambino di 9 anni: 36enne indagato a Verbania
Gli investigatori hanno sequestrato il telefono cellulare dell’uomo, che sarà sottoposto ad accertamenti per ricostruire i contatti e verificare i contenuti inviati al bambino
VERBANIA – Un uomo di 36 anni è indagato per corruzione di minorenne dopo aver inviato immagini pornografiche tramite WhatsApp a un bambino di 9 anni.
La vicenda è emersa grazie alla denuncia presentata dal padre del piccolo, che ha fatto scattare le indagini della Squadra Mobile di Verbania.
Gli investigatori hanno sequestrato il telefono cellulare dell’uomo, che sarà sottoposto ad accertamenti per ricostruire i contatti e verificare i contenuti inviati al bambino.
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