Seguici su

CronacaVerbano Cusio Ossola

Invia immagini pornografiche a un bambino di 9 anni: 36enne indagato a Verbania

Gli investigatori hanno sequestrato il telefono cellulare dell’uomo, che sarà sottoposto ad accertamenti per ricostruire i contatti e verificare i contenuti inviati al bambino

Pubblicato

17 secondi fa

il

Aggiungi Quotidiano Piemontese come Fonte preferita su Google

VERBANIA – Un uomo di 36 anni è indagato per corruzione di minorenne dopo aver inviato immagini pornografiche tramite WhatsApp a un bambino di 9 anni.

Per approfondire:

La vicenda è emersa grazie alla denuncia presentata dal padre del piccolo, che ha fatto scattare le indagini della Squadra Mobile di Verbania.

Gli investigatori hanno sequestrato il telefono cellulare dell’uomo, che sarà sottoposto ad accertamenti per ricostruire i contatti e verificare i contenuti inviati al bambino.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *