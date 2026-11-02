SportTorino
La Juventus Women vince a Firenze dopo tre sconfitte
I gol di Redondo e Sylla
TORINO – La Juventus Women torna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive e lo fa sul campo non facile della Fiorentina.
Le bianconere vanno in rete al 28′ con la solita Redondo, mentre il raddoppio arriva al 56′ con Sylla.
Il gol della Fiorentina, con Severini, arriva solo nel recupero, a fissare il risultato sul 1-2.
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