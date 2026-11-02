Montagna, dalla Regione Piemonte 100mila euro per la formazione delle guide alpine

TORINO – Nuove risorse in arrivo per chi vive e lavora in quota. La Regione Piemonte ha stanziato 100 mila euro a sostegno dei percorsi formativi e di aggiornamento delle professioni della montagna per l’anno 2026, affidando la gestione delle attività al Collegio regionale delle guide alpine.

L’obiettivo dell’intervento è duplice: innalzare gli standard di sicurezza sui rilievi alpine e fornire agli operatori gli strumenti critici per interpretare le trasformazioni ambientali legate alla crisi climatica, attraverso specifici moduli dedicati all’adattamento del territorio.

La quota principale del contributo, pari a 90 mila euro, andrà a coprire i costi di organizzazione dei corsi di formazione ed è così suddivisa:

Per venire incontro ai professionisti del settore, gli iscritti al Collegio residenti in Piemonte potranno inoltre beneficiare di un rimborso parziale sulle quote d’iscrizione fino al 90% dei costi sostenuti.

A sottolineare il valore strategico della misura è l’assessore regionale Marco Gallo:

Le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna sono molto più che professionisti dell’accompagnamento: conoscono a fondo il territorio e sono figure di riferimento per chi lo frequenta, anche nella prevenzione e nelle operazioni di soccorso. La loro preparazione richiede solide competenze tecniche e un aggiornamento continuo. Saper leggere le trasformazioni dell’ambiente alpino è sempre più importante, anche per comprendere come il cambiamento climatico incida sulle condizioni e sulla frequentazione della montagna.

Sostenere la formazione significa investire nella sicurezza delle persone e nella qualità della frequentazione della montagna. Guide e accompagnatori, grazie alla loro esperienza e alla conoscenza diretta dei territori, possono contribuire a far comprendere i cambiamenti in corso e l’importanza dell’adattamento.