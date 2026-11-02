Phica, su Telegram rinasce il gruppo sessista: oltre 11mila iscritti in pochi giorni

PIEMONTE – Oltre 11mila iscritti in pochi giorni e centinaia di immagini private diffuse senza autorizzazione. È il bilancio della crescita di “Phica – La rinascita”, una chat Telegram nata negli ultimi giorni di ottobre che riprende il nome e il meccanismo del sito sessista Phica.eu, sequestrato dalla polizia postale nel settembre 2025 dopo numerose denunce.

Come verificato da La Repubblica, per entrare nel gruppo basta inviare una richiesta, che viene accettata in pochi secondi. Al suo interno sono presenti numerose sotto-chat con fotografie e video di donne, spesso prelevati dai social o realizzati in momenti privati senza che le protagoniste ne conoscano la successiva diffusione. I contenuti, provenienti da diverse città italiane, sono accompagnati da commenti offensivi.

Non è ancora chiaro chi gestisca il gruppo né se dietro ci siano i responsabili del vecchio sito o nuovi emulatori. Alcune immagini vengono eliminate automaticamente dopo un periodo stabilito.

Il caso riporta alla luce il fenomeno della violenza digitale già emerso nel 2025 con Phica.eu e la pagina Facebook “Mia moglie”, finita al centro di un fascicolo per revenge porn aperto dalla procura di Roma. La rapida crescita della nuova chat conferma la persistenza di reti che diffondono contenuti intimi senza il consenso delle donne ritratte.

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