Torino, rubarono la cassaforte da 140 chili al Burger King di via Micca: arrestati tre uomini

TORINO – Una cassaforte da 140 chili, sradicata dal muro e caricata su un’utilitaria. È il colpo messo a segno nella notte del 3 giugno 2025 al Burger King di via Pietro Micca, nel centro di Torino. A quasi un anno e cinque mesi di distanza, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia San Carlo hanno individuato e arrestato i tre uomini ritenuti responsabili del furto: hanno 49, 46 e 39 anni e sono accusati di furto aggravato in concorso.

Il più giovane si trovava già in carcere per altre cause, mentre per gli altri due sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Quella notte, due uomini erano entrati nel fast-food mentre il terzo faceva da palo. Dopo aver disattivato l’allarme, avevano forzato la porta dell’ufficio sul retro. Poi, utilizzando una mazzetta da muratore e un palanchino, avevano divelto la cassaforte, ancorata al pavimento e pesante 140 chili anche da vuota. L’avevano infine caricata su un’utilitaria parcheggiata in una strada parallela.

Il bottino denunciato ai carabinieri superava i 38mila euro. In un primo momento, la somma era stata quantificata in 32mila euro.

Le indagini sono partite dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza del ristorante e delle strade vicine, insieme alle tracce biologiche recuperate sul posto. Gli accertamenti tecnici hanno consentito ai militari di ricostruire i contatti e i rapporti tra i tre presunti autori del furto, arrivando così alla loro identificazione.

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