Seguici su

CronacaTorino

Torino, rubarono la cassaforte da 140 chili al Burger King di via Micca: arrestati tre uomini

Il bottino denunciato ai carabinieri superava i 38mila euro

Pubblicato

8 secondi fa

il

Aggiungi Quotidiano Piemontese come Fonte preferita su Google

TORINO – Una cassaforte da 140 chili, sradicata dal muro e caricata su un’utilitaria. È il colpo messo a segno nella notte del 3 giugno 2025 al Burger King di via Pietro Micca, nel centro di Torino. A quasi un anno e cinque mesi di distanza, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia San Carlo hanno individuato e arrestato i tre uomini ritenuti responsabili del furto: hanno 49, 46 e 39 anni e sono accusati di furto aggravato in concorso.

Per approfondire:

Il più giovane si trovava già in carcere per altre cause, mentre per gli altri due sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Quella notte, due uomini erano entrati nel fast-food mentre il terzo faceva da palo. Dopo aver disattivato l’allarme, avevano forzato la porta dell’ufficio sul retro. Poi, utilizzando una mazzetta da muratore e un palanchino, avevano divelto la cassaforte, ancorata al pavimento e pesante 140 chili anche da vuota. L’avevano infine caricata su un’utilitaria parcheggiata in una strada parallela.

Il bottino denunciato ai carabinieri superava i 38mila euro. In un primo momento, la somma era stata quantificata in 32mila euro.

Le indagini sono partite dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza del ristorante e delle strade vicine, insieme alle tracce biologiche recuperate sul posto. Gli accertamenti tecnici hanno consentito ai militari di ricostruire i contatti e i rapporti tra i tre presunti autori del furto, arrivando così alla loro identificazione.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *