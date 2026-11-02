NovaraSport
Volley, tutto facile per la Igor Novara con Brescia
3-0 il finale per le zanzare
NOVARA – La Igor Volley Novara non sbaglia contro la Millenium Brescia, che chiude la classifica di serie A1, e si aggiudica il match per 3-0 con parziali piuttosto netti. 25-13, 25-19, 25-20 per le zanzare, che così riprendono la loro marcia in campionato.
IGOR GORGONZOLA NOVARA – BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-0 (25-13, 25-19, 25-20)
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Cambi 2, Tolok 13, Squarcini 8, Grobelna 15, Alsmeier 6, Bartolini 11, Moro (L), Perinelli, Franzoso, Carraro, Weske. Non entrate: Awoleye, Bonifacio, Herbots. All. Barbolini.
BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Bartolucci 1, Nardelli 7, Olivotto 5, Mihaljevic 1, Novosel 7, Markovic 6, Parrocchiale (L), Kavalenka 7, Veneva 2, Schillkowski. Non entrate: Bytsenko, Ruggieri, Modestino. All. Solforati. ARBITRI: Gaetano, Simbari.
NOTE – Spettatori: 1723, Durata set: 22′, 24′, 26′; Tot: 72′. MVP: Bartolini.
BATTUTE: Igor Gorgonzola Novara 2 ace, 11 err; Banca Valsabbina Millenium Brescia 0 ace, 8 err. ATTACCHI: Igor Gorgonzola Novara 43 vinc, 4 err; Banca Valsabbina Millenium Brescia 33 vinc, 10 err. MURI: Igor Gorgonzola Novara 10 vinc; Banca Valsabbina Millenium Brescia 3 vinc.
Top scorers: Grobelna K. (15) Tolok T. (13) Bartolini B. (11)
Top servers: Tolok T. (2)
Top blockers: Squarcini F. (4) Bartolini B. (3) Markovic B. (2)
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