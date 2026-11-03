A Torino due iniziative per i 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi

TORINO – La Regione presenta un paio di iniziative per celebrare a Torino i 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi, autore del romanzo “Le avventure di Pinocchio”.

Inaugurerà il 6 novembre la mostra “Tra i fili c’è Pinocchio”, a cura della Fondazione Marionette Grilli, che animerà le vetrine dell’Urp di via Arsenale, dove sarà esposto un Pinocchio gigante realizzato nel 2025 per il Teatro Regio di Torino. Una sezione sarà dedicata a Geppetto e Pinocchio di produzione americana, una serie di libri, cartoline, manifesti su Pinocchio in diverse lingue. Si potranno ammirare anche due opere pittoriche contemporanee dell’artista Akira Zakamoto. Per dare un tocco di dolcezza in più, sarà presente inoltre un Pinocchio di cioccolato (realizzato da un laboratorio artigianale) che ricorda l’episodio del romanzo in cui il “bambino di legno” entra in una pasticceria. L’esposizione rimarrà allestita sino al 6 dicembre.

Sabato 7 novembre, nei nuovi locali della Biblioteca della Regione Piemonte in via Alfieri, si terrà un laboratorio gratuito di narrazione per famiglie con bambini dai 4 anni, intitolato: “Nel paese dei Pinocchi”. Partecipa Valeria De Cubellis, scrittrice ed esperta in promozione della lettura. Si tratterà di un viaggio alla scoperta di Pinocchio e di come è stato narrato anche da altri grandi autori, da Gianni Rodari a Umberto Eco, a cui la biblioteca è intitolata.

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