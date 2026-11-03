L’ex vigile Walter Tallone è scomparso da Arquata Scrivia, ricerche in corso

ARQUATA SCRIVIA – Sono ore di forte apprensione per la famiglia di Walter Tallone, ex vigile a Borghetto Borbera di 76 anni, scomparso dalla sua abitazione.

Del 76enne non si hanno più notizie da ieri, lunedì 2 novembre, quando è uscito per andare in panetteria ad acquistare pane e focaccia. Poi ha fatto rientro a casa per sistemare la spesa in garage, e da quel momento più nulla. A lanciare l’allarme è stata la moglie.

Secondo quanto appreso, Tallone soffre di problemi di memoria. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto nero e pantaloni verde chiaro.

Chiunque abbia informazioni utili può contattare il NUE 112. L’ultima segnalazione risale a ieri, tra le 15 e 16 era nella zona di vignole

(Variano, Poggio azienda vinicola, strada provinciale Vignole/Arquata).

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