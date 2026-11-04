Il distretto tessile di Biella apre le porte all’India: una delegazione guidata dalla Vice Ministra Neelam Shami Rao in visita nel Biellese

BIELLA – Il distretto tessile biellese guarda al mercato indiano e alle nuove opportunità di collaborazione internazionale. Nella mattinata di mercoledì 4 novembre 2026, una delegazione istituzionale e imprenditoriale indiana ha fatto visita al territorio, accolta dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e dall’Unione Industriale Biellese.

A guidare il gruppo è stata Neelam Shami Rao, Vice Ministra (Secretary) per il Tessile del governo dell’India, accompagnata da Lavanya Kumar, Console Generale dell’India a Milano, da alti funzionari istituzionali e da una ventina di rappresentanti di imprese e associazioni di primo piano del comparto tessile indiano.

L’incontro si è svolto nella sede dell’Unione Industriale Biellese ed è stato l’occasione per presentare le caratteristiche di uno dei distretti tessili più conosciuti a livello internazionale, specializzato nella lavorazione delle fibre nobili e riconosciuto per la qualità delle produzioni e l’attenzione alla moda sostenibile.

Biella e India, nuove opportunità per il settore tessile

All’iniziativa hanno partecipato anche alcune aziende biellesi, che hanno avuto modo di confrontarsi con i rappresentanti indiani sulle possibili opportunità di investimento, sulle collaborazioni industriali e sulle sinergie da sviluppare lungo le rispettive filiere produttive.

Un dialogo che arriva in una fase particolarmente significativa per i rapporti economici tra India e Unione Europea, anche in vista dell’attesa firma dell’accordo di libero scambio tra le due aree, prevista entro la fine del 2026.

«L’incontro si inserisce in un momento strategico per i mercati globali», ha sottolineato Angelo Santarella, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. L’obiettivo è rafforzare i legami commerciali e favorire rapporti reciprocamente vantaggiosi tra i due Paesi.

Santarella ha ribadito la disponibilità della Camera di Commercio a svolgere un ruolo di collegamento tra le realtà imprenditoriali: «Crediamo fermamente che tra la capacità di scala, il dinamismo tecnologico dell’India e l’alto valore aggiunto delle nostre filiere produttive possano nascere partnership di successo».

Il ruolo strategico del distretto tessile biellese

L’importanza della visita è stata evidenziata anche da Paolo Barberis Canonico, presidente dell’Unione Industriale Biellese, che ha ricordato la vocazione internazionale del territorio e le caratteristiche della sua industria.

Il distretto biellese rappresenta infatti una realtà particolare nel panorama europeo grazie a una filiera tessile e meccanotessile ancora completa e integrata, nella quale convivono competenze e specializzazioni diverse. L’export costituisce uno dei principali motori di crescita delle imprese locali.

«L’India è per noi un partner strategico, con il quale vogliamo rafforzare relazioni industriali e commerciali sempre più solide», ha dichiarato Barberis Canonico, richiamando anche la necessità che l’accordo tra India ed Europa si fondi su reciprocità, trasparenza e rispetto delle regole.

La visita a Magnolab, il polo dell’innovazione tessile di Cerrione

Dopo il confronto istituzionale e il pranzo di networking, la delegazione indiana ha raggiunto Magnolab, a Cerrione, per conoscere da vicino uno dei progetti più interessanti del territorio nel campo della ricerca e dell’innovazione tessile.

La struttura è un polo tecnologico nato dalla collaborazione tra una rete di aziende del settore e ospita una serie di impianti pilota dedicati ai diversi passaggi della filiera produttiva: dalla preparazione delle fibre alla filatura, dalla tessitura alla tintoria, fino al finissaggio e al confezionamento.

Si tratta di uno spazio nel quale le imprese possono sperimentare nuovi prodotti e processi, sviluppando soluzioni innovative attraverso cicli di prova rapidi e flessibili.

La particolarità di Magnolab è il modello di collaborazione: aziende e partner condividono gli spazi e le infrastrutture, mettendo a disposizione le proprie competenze e il rispettivo know-how. Un sistema che favorisce lo scambio di idee e la realizzazione di progetti innovativi.

La tappa biellese rappresenta una delle occasioni di conoscenza dei principali distretti italiani del tessile-moda da parte della delegazione indiana, che proseguirà il proprio percorso in altri territori di rilevanza nazionale e internazionale.

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