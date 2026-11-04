Eurocup, Derthona superata dal Cedevita Lubiana 73-71

LUBIANA – Si chiude amaramente la trasferta europea della Baglietto Derthona Basket, superata 73-71 sul parquet dell’Arena Stožice dal Cedevita Olimpija Lubiana nel sesto turno di EuroCup. A condannare i piemontesi è stato un concitato finale punto a punto, risolto a una manciata di decimi dalla sirena da un episodio sfavorevole che ha interrotto la striscia positiva continentale dei bianconeri.

La formazione slovena, arrivata alla palla a due ancora a secco di vittorie nel girone ma forte di un organico ben più insidioso di quanto raccontasse la classifica, ha giocato con il coltello tra i denti, ribattendo colpo su colpo alle iniziative tortonesi.

Il finale al cardiopalma

Il match si è deciso a 3.8 secondi dalla fine, quando un’ingenuità difensiva di Aljami Durham ha regalato due tiri liberi pesantissimi ad Anthony Cowan. Il play avversario non ha tremato, firmando il 2/2 che è valso il sorpasso sul 73-71 per i padroni di casa.

Sull’ultimo possesso a disposizione, Tortona ha rimesso palla nelle mani dello stesso Durham per tentare il colpaccio dall’arco, ma la conclusione da tre punti si è spenta sul ferro allo scadere, consegnando al Cedevita il primo successo stagionale in coppa e lasciando alla compagine alessandrina tanto rammarico per i dettagli sfuggiti nei secondi decisivi.

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