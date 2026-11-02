In Piemonte risveglio gelido con temperature sotto lo zero, a metà settimana tornano precipitazioni e neve

TORINO – Paesaggio decisamente invernale quello proposto dalle montagne piemontesi, imbiancate dalla prima neve del mese di novembre.

Neve nel Cuneese. Ha nevicato a Pian della Regina, ma è stata imbiancata anche Ceresole Reale. Ficchi anche ad Acceglio e poi in Valsesia, ad Alagna.

È arrivata la prima imbiancata anche sull’Appennino alessandrino orientale, presso le Capanne di Cosola, a circa 1.500m s.l.m. nel territorio di Cabella Ligure (AL), alta Val Borbera.

Temperature minime sotto lo zero

Come riporta il meteorologo Andrea Vuolo, la discesa dalla Penisola balcanica di un nucleo di aria piuttosto fredda per il periodo sta determinando l’afflusso di correnti nord-orientali e un marcato calo delle temperature anche sul Piemonte, con valori minimi scesi al di sotto dello zero su alcune aree pianeggianti specie tra Astigiano e Cuneese e fino a -5/-7 °C su alcuni fondovalle alpini recentemente innevati tra i 1.500 e i 2.000 metri di quota.

Tra oggi e domani pomeriggio sono comunque attese condizioni nel complesso stabili e soleggiate su tutta la regione, salvo banchi di nebbia nelle ore più fredde e temperature massime in aumento verso i 13-16 °C su pianure e colline, con venti deboli o moderati da Est-Nordest, localmente anche forti sulle aree appenniniche al confine con la Liguria.

Cambia da metà settimana

Dal pomeriggio-sera di martedì, tuttavia, è atteso un nuovo aumento della nuvolosità a partire dai settori meridionali ed orientali della regione, con un mercoledì che sarà infatti caratterizzato da cielo prevalentemente nuvoloso e con deboli precipitazioni sparse sulle aree alpine e pedemontane di Cuneese e Torinese, nevose sopra i 1.400 metri, insieme ad un nuovo calo delle temperature massime.

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