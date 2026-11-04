Rivalta, famiglia di cinque persone intossicata dal monossido di carbonio: coinvolti anche tre bambini

RIVALTA – Una famiglia di cinque persone, composta da due adulti e tre bambini, è rimasta intossicata dalle esalazioni di monossido di carbonio nella notte di mercoledì 4 novembre 2026 a Pasta di Rivalta di Torino. L’episodio è avvenuto in un appartamento al primo piano di un caseggiato in via Gozzano 18.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, che hanno raggiunto l’abitazione con più mezzi di soccorso. I cinque componenti della famiglia, un uomo di 39 anni, una donna di 34 e tre minorenni di 10, 6 e 2 anni, sono stati trasportati all’ospedale di Rivoli per ricevere le prime cure.

Alcuni trasferiti in camera iperbarica a Torino

Dopo i primi accertamenti in ospedale, per alcuni componenti della famiglia è stato disposto il trasferimento alla camera iperbarica dell’Otip, in via Pola a Torino, dove sono stati sottoposti al trattamento previsto nei casi di intossicazione da monossido di carbonio.

Secondo le informazioni disponibili, nessuno dei cinque sarebbe in condizioni gravi.

Vigili del fuoco e carabinieri sul posto

Nell’abitazione di via Gozzano sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento Grugliasco Allamano e i carabinieri della compagnia di Moncalieri.

Ai militari spetta il compito di ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare le cause che hanno provocato la diffusione del monossido di carbonio all’interno dell’appartamento.

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