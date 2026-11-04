Flavio Cobolli si qualifica per le ATP Finals di Torino: decisiva la sconfitta di Jodar a Parigi

TORINO – Flavio Cobolli è ufficialmente qualificato per le Nitto ATP Finals di Torino. Il tennista romano ha conquistato matematicamente un posto nel torneo che riunisce gli otto migliori giocatori della stagione grazie alla sconfitta dello spagnolo Rafael Jodar, battuto dal norvegese Casper Ruud al primo turno del Masters 1000 di Parigi.

La partita, disputata martedì 3 novembre, si è conclusa con il punteggio di 6-3, 6-4 in favore di Ruud. Un risultato che ha permesso a Cobolli di avere la certezza del pass per il torneo di fine stagione, in programma dal 15 al 22 novembre all’Inalpi Arena di Torino.

Cobolli alle Finals per la prima volta in carriera

Per il ventiquattrenne romano si tratta della prima qualificazione alle ATP Finals, il prestigioso appuntamento che mette di fronte i migliori protagonisti del circuito maschile. Un traguardo che premia una stagione di alto livello, nella quale l’azzurro ha raggiunto risultati importanti anche nei tornei più prestigiosi.

Cobolli non ha potuto giocarsi direttamente le proprie possibilità a Parigi: ha infatti rinunciato al Masters 1000 francese per un problema alla coscia sinistra, accusato durante il torneo di Vienna, dove si era ritirato nel derby italiano contro Matteo Berrettini.

La sconfitta di Jodar ha così trasformato in certezza matematica una qualificazione costruita nel corso dell’intera stagione. Per Cobolli si apre ora la possibilità di concentrarsi sul recupero fisico in vista dell’appuntamento torinese.

Le ATP Finals tornano protagoniste a Torino

Le Nitto ATP Finals si svolgeranno dal 15 al 22 novembre all’Inalpi Arena, portando in città i migliori giocatori della stagione e attirando l’attenzione degli appassionati di tennis da tutto il mondo.

Cobolli raggiunge nel gruppo dei qualificati Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton e Daniil Medvedev. Restano ancora tre posti da assegnare, con il Masters 1000 di Parigi destinato a giocare un ruolo decisivo nella definizione del tabellone.

La qualificazione del romano aggiunge così un nuovo motivo di interesse per il pubblico italiano in vista del torneo nonostante l’assenza di Sinner. Già qualificati nel torneo di doppio anche Bolelli e Vavassori. Per Cobolli sarà il debutto assoluto alle Finals, un’occasione per misurarsi con l’élite del tennis mondiale proprio in uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’autunno torinese.

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