Nitto Atp Finals, Simone Bolelli e Andrea Vavassori ci saranno per il terzo anno consecutivo

TORINO – Terzo anno consecutivo sul palcoscenico dei migliori otto del mondo e, nonostante la comunicazione dello scioglimento della coppia dal prossimo anno, arriva travolgente la certezza dritta dal campo dell’ATP 500 di Vienna: battendo la coppia formata da Alexander Zverev e Marcelo Melo con il punteggio di 7-6(6), 6-2 nel match d’esordio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno staccato ufficialmente il pass per le Nitto ATP Finals, confermandosi nell’élite del doppio mondiale.

La qualificazione coronano un’altra stagione da protagonisti assoluti nel circuito maggiore. In questo 2026 i “Challengers” azzurri hanno arricchito la propria bacheca con la prestigiosa perla dell’ATP 500 di Rotterdam e, soprattutto, con i trionfi in due storici tornei Masters 1000: il cemento di Miami e la terra rossa degli Internazionali BNL d’Italia. Proprio sulla terra del Foro Italico, Bolelli e Vavassori hanno firmato una pagina indelebile del tennis italiano, diventando la prima coppia di casa a trionfare nell’albo d’oro del doppio maschile e toccando quota 10 titoli ATP conquistati insieme in carriera.

Ora lo sguardo si sposta inevitabilmente verso il gran finale di stagione a cui il duo italiano sarà presente per la terza partecipazione consecutiva al Masters dei grandi. Dopo l’esordio nel 2024 (fermato alla fase a gironi nonostante il debutto vincente su Bopanna e Ebden) e la storica cavalcata del 2025, quando diventarono i primi italiani di sempre a raggiungere le semifinali del torneo (arresisi solo a Heliovaara e Patten a un passo dall’ultimo atto), la caccia al titolo più prestigioso dell’anno è ufficialmente aperta.

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