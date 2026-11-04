Da Torino a Piazza Affari: Italgas festeggia 10 anni dal ritorno in Borsa con un rebranding

MILANO – Le radici affondano saldamente nella storia industriale di Torino, dove l’avventura è cominciata nel lontano 1837 e si prepara a tagliare lo storico traguardo dei 190 anni. Oggi Italgas, colosso energetico nato in Piemonte e divenuto punto di riferimento per l’intero Paese, celebra i dieci anni dal suo ritorno a Piazza Affari e sceglie di festeggiare questo anniversario annunciando un’importante operazione di rebranding societario, pensata per riflettere l’evoluzione e le sfide del settore.

Se la denominazione sociale resta immutata a garanzia di continuità, a trasformarsi profondamente sono il simbolo e il logotipo. L’azienda supera la storica e univoca iconografia della fiamma per adottare tre elementi distinti nei toni del blu, del verde e del giallo che, fondendosi in un unico segno, richiamano forme versatili interpretabili come foglie, gocce o fiamme.

La scelta grafica traduce visivamente la diversificazione delle infrastrutture gestite dal gruppo, che accanto alle reti del gas integrano ormai stabilmente la distribuzione idrica, i gas rinnovabili e le tecnologie digitali per la transizione ecologica.

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