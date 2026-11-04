Al Pronto Soccorso di Pinerolo calano i tempi d’attesa: il caso Asl To3 vola al CICAP Fest

PINEROLO – Un taglio netto alle code per le urgenze, una gestione più fluida dei flussi di reparto e percorsi dedicati che mettono al centro le persone prima ancora che i codici colore è il traguardo che l’ospedale “Edoardo Agnelli” di Pinerolo raggiunge grazie a una profonda revisione organizzativa ispirata alla metodologia Lean.

Grazie ad essa, il Pronto Soccorso si trasforma in un case history di livello nazionale ed è pronto a raccontarsi al prestigioso CICAP Fest di Padova.

I dati

L’attesa media per i pazienti in codice arancione è scesa da 18 a 13 minuti, registrando una riduzione del 28%. Un miglioramento sensibile riguarda anche i codici azzurri, i cui tempi d’attesa sono calati da 89 a 78 minuti (-12%), alleggerendo il carico sulle sale d’aspetto e migliorando l’accessibilità complessiva del presidio.

Il metodo Lean

Il traguardo raggiunto a Pinerolo dimostra come l’innovazione in corsia non dipenda unicamente dall’acquisizione di macchinari all’avanguardia, ma soprattutto dalla razionalizzazione dei percorsi interni. Partendo dalla mappatura dei colli di bottiglia che rallentavano le attività, l’ospedale ha implementato canali accelerati per i quadri clinici a bassa complessità e rinsaldato la sinergia tra medici, personale infermieristico e reparti di degenza per facilitare i ricoveri.

A questo si affiancano una presa in carico integrata per le fragilità socio-assistenziali e psichiatriche, l’allestimento di un’area riservata del commiato per il fine vita e l’innesto dell’infermiere di processo, figura specializzata nel coordinamento operativo dei flussi interni. Un cambiamento strutturale che ha generato un riscontro tangibile anche nel gradimento espresso dall’utenza.

La vetrina nazionale al festival della scienza di Padova

L’eccellenza gestionale dell’Asl To3 varcherà i confini regionali sabato 7 novembre 2026 nell’ambito della nona edizione del CICAP Fest, la kermesse dedicata alla divulgazione e al pensiero critico fondata tra gli altri da Piero Angela.

In questa occasione la direttrice della Medicina d’Urgenza Marina Civita e la coordinatrice del Dipartimento Emergenza Silvia Tedeschi illustreranno l’esperienza registrata nel panel intitolato “Dal triage in pronto soccorso all’organizzazione sanitaria: pratiche e strumenti innovativi guidati dalla misurazione del tempo”, confrontandosi con i vertici sanitari friulani per valutare la replicabilità del modello su scala nazionale.

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