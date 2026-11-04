Raduno dei Babbi Natale a Torino, nel 2026 niente sfilata delle moto: i motociclisti arriveranno a piedi

TORINO – Cambia il programma del tradizionale Raduno dei Babbi Natale a Torino. Nell’edizione 2026, in programma domenica 13 dicembre, non ci sarà la consueta sfilata delle moto davanti all’ospedale infantile Regina Margherita. Una decisione legata ai lavori in corso nell’area di piazza Polonia, che rendono impossibile organizzare il tradizionale passaggio dei motociclisti in sicurezza e garantire la visibilità tra la piazza e corso Unità d’Italia.

A comunicarlo è la Fondazione Forma, organizzatrice dell’iniziativa benefica che ogni anno porta migliaia di persone vestite da Babbo Natale davanti all’ospedale pediatrico torinese per regalare un momento di festa ai piccoli pazienti.

Niente sfilata delle moto per i lavori in piazza Polonia

La presenza del cantiere che sovrasta piazza Polonia e la rotonda di accesso ha modificato profondamente la viabilità della zona. La carreggiata è ridotta e, soprattutto, non è più possibile vedere l’ospedale Regina Margherita da corso Unità d’Italia e viceversa.

Viene così meno una delle immagini più attese della manifestazione: il saluto dei motociclisti ai bambini ricoverati, che negli anni hanno potuto assistere al passaggio delle moto dalle finestre dell’ospedale.

La Fondazione Forma ha quindi deciso di rinunciare alla sfilata per questa edizione, chiedendo però ai motociclisti di non mancare all’appuntamento.

I Babbi Natale in moto si ritroveranno al Lingotto

La novità riguarda proprio il modo in cui i motociclisti parteciperanno al raduno. Grazie all’ospitalità del Lingotto, domenica 13 dicembre potranno arrivare con le proprie moto e parcheggiarle in un’area riservata, messa a disposizione per l’occasione.

L’appuntamento per loro è fissato dalle 8.30 alle 10.00. Una volta lasciate le moto, i partecipanti raggiungeranno a piedi piazza Polonia, dove potranno unirsi agli altri Babbi Natale.

«In piazza non ci sarà la vostra moto, ma il simbolo del raduno, quel vestito rosso ed il vostro sorriso arriveranno dritti alle finestre del Regina», scrive la Fondazione Forma nel suo messaggio.

Anche il MOVI Mobility Village si trasferirà al Lingotto con tutta la propria squadra. Qui sarà inoltre allestito un palco, con alcune sorprese che gli organizzatori anticiperanno nei prossimi giorni.

L’obiettivo resta riempire piazza Polonia di Babbi Natale

Il cambiamento del programma non modifica lo spirito della manifestazione. La Fondazione Forma punta ancora una volta a portare una grande folla di Babbi Natale davanti al Regina Margherita, per far sentire la vicinanza della città ai bambini ricoverati.

L’assenza delle moto sarà dunque compensata dalla presenza dei motociclisti stessi, che potranno partecipare al raduno indossando il tradizionale costume rosso. Un’edizione diversa dalle precedenti, ma con lo stesso obiettivo: regalare un sorriso ai piccoli pazienti dell’ospedale torinese.

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