Rapinata mentre è alla fermata del bus con figlia e nipotino di 4 anni, un passante insegue il ladro e lo fa arrestare

TORINO – Ha 17 anni il giovane arrestato dalla polizia di Stato nel quartiere Lucento di Torino per rapina aggravata in concorso.

La rapina alla fermata del bus

Nei giorni scorsi, gli agenti del commissariato di P.S. Borgo Po sono stati inviati dalla sala operativa della questura in corso Toscana, per la segnalazione di una rapina ai danni di una donna.

Proprio pochi muniti prima, la donna – ferma alla pensilina del bus insieme a figlia e nipotino di 4 anni – era stata scippata da un giovane; il diciassettenne aveva tentato di strapparle la collana in oro dal collo, riuscendo ad afferrare soltanto il ciondolo, e si era poi dato alla fuga, aiutato da un complice a bordo di un monopattino, in direzione del Parco della Pellerina.

L’inseguimento e l’arresto per rapina aggravata

Un passante che aveva assistito alla scena si era messo da subito all’inseguimento dei due, riuscendo a raggiungere l’autore materiale, e facendo in modo che la Volante del commissariato, giunta da lì a poco, potesse arrestarlo.

Nel corso di successiva perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso del ciondolo appena rubato alla signora, nonché di altri due monili preziosi, che occultava in una tasca ricavata in corrispondenza di una scucitura del pantalone.

Il diciassettenne è stato arrestato per rapina aggravata in concorso e accompagnato presso il Centro di prima accoglienza (CPA) di Torino a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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