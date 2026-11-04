Risse e aggressioni alle forze dell’ordine, a Novara la questura chiude di nuovo lo stesso bar

NOVARA – Serrande di nuovo abbassate per un locale del centro cittadino.

La polizia di Stato ha notificato la sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande per 11 giorni, firmata dal questore della provincia di Novara ai sensi dell’articolo 100 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

Per lo stesso esercizio si tratta del secondo stop in poche settimane: meno di un mese fa, infatti, l’attività era già stata sospesa per 5 giorni.

A far scattare la nuova stangata sono stati ulteriori e gravi episodi di violenza scoppiati nelle immediate vicinanze del locale a pochissima distanza dalla riapertura. Oltre alle risse tra avventori, durante i recenti interventi della polizia scaturiti dalle chiamate dei residenti per la “mala movida”, si sono registrati anche atteggiamenti aggressivi diretti verso gli agenti.

La reiterazione dei disordini in un arco temporale così breve ha spinto la questura a intervenire d’urgenza con una sanzione più severa, ritenuta indispensabile per tutelare l’ordine pubblico, prevenire nuovi pericoli e restituire tranquillità e sicurezza ai cittadini del centro.

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