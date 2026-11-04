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Ritrovato in buone condizioni l’ex vigile scomparso ad Arquata Scrivia

L’uomo è stato affidato al personale sanitario e trasferito per i necessari accertamenti presso l’ospedale di Novi Ligure
Gabriele Farina

Pubblicato

42 secondi fa

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ARQUATA SCRIVIA – È stato ritrovato ed è in buone condizioni generali Walter Tallone, l’ex vigile di Borghetto Borbera di cui si erano perse le tracce l’altro ieri. Le operazioni di ricerca, condotte congiuntamente dai Carabinieri della locale Stazione e dai volontari della Croce Rossa, hanno permesso di individuare l’uomo lungo l’alveo del torrente Borbera.

Tallone aveva trovato un riparo di fortuna sul greto del corso d’acqua, dove è rimasto per due giorni.

Malgrado il forte affaticamento e lo stato di disorientamento, le sue condizioni complessive non destano preoccupazione.

L’uomo è stato affidato al personale sanitario e trasferito per i necessari accertamenti presso l’ospedale di Novi Ligure.

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