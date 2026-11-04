Santena: esplode la gomma di un tir e danneggia 5 auto e il tetto di una casa, il conducente si dà alla fuga. Rintracciato – FOTO

SANTENA – Sono stati momenti di panico quelli vissuti nel pomeriggio di ieri in Piazza Forchino a Santena, proprio nell’orario critico dell’uscita da scuola di studenti e genitori. Un boato improvviso, del tutto simile a uno scoppio, è stato seguito da una vera e propria “pioggia” di detriti e autobloccanti che ha investito l’intera area circostante.

A causare l’episodio è stato il transito di un mezzo pesante: l’esplosione di uno degli pneumatici del camion ha scagliato pezzi di marciapiede e materiale vario fino a 30 metri di distanza, danneggiando ben cinque automobili in sosta e il tetto di una abitazione vicina. Soltanto una fortunata coincidenza ha evitato che il materiale proiettato ad alta velocità colpisse i passanti, scongiurando quella che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia.

Il conducente del veicolo, nonostante la gravità dell’accaduto, non si è fermato, allontanandosi e lasciando il luogo del sinistro. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha però permesso di far luce sulla vicenda: grazie all’accurata analisi delle telecamere di videosorveglianza urbana e ai successivi pattugliamenti sul territorio, gli agenti sono riusciti a rintracciare e fermare il responsabile. L’identificazione consentirà ora ai proprietari dei beni danneggiati di accedere al risarcimento dei danni.

Inoltre al conducente è stata contestata la violazione delle norme stradali, con una sanzione di 200 euro.

Resta l’amarezza per la condotta del guidatore. Una foratura o un guasto meccanico possono capitare a chiunque, ma il senso civico e il Codice della Strada impongono di fermarsi per accertarsi delle conseguenze di un evento che ha messo a serio rischio l’incolumità pubblica.

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