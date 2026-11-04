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Scontro sullo svincolo Torino-Caselle verso la tangenziale: tre persone ferite a Villaretto

I feriti sono in condizioni non critiche
Chiara Scerba

Pubblicato

17 secondi fa

il

Ambulanza
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VILLARETTO – Grave scontro frontale all’ora di pranzo di oggi, mercoledì 4 novembre, nello svincolo che collega il raccordo autostradale Torino-Caselle con la tangenziale, all’altezza della carreggiata sud in direzione Savona-Piacenza. Nel sinistro sono rimasti coinvolti i conducenti e i passeggeri a bordo di due vetture. Il bilancio finale conta tre persone ferite, fortunatamente in condizioni non critiche.

Per approfondire:

Nei pressi della frazione Villarettom, i sanitari del 118 di Azienda Zero hanno prestato le prime cure sul posto, disponendo poi il trasporto dei tre feriti al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco per gli accertamenti e le medicazioni del caso.

Per mettere in sicurezza l’area e i veicoli danneggiati sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento Stura. I rilievi tecnici per chiarire la dinamica e le manovre che hanno causato la collisione sono stati affidati agli agenti della polizia stradale di Torino, mentre il personale ausiliario di Anas ha coordinato la viabilità.

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