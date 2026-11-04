Superlega, blackout Cuneo al palazzetto: Monza avanti 2-0

CUNEO – Nell’atteso scontro diretto della quarta giornata di Superlega contro la Vero Volley Monza, i padroni di casa si ritrovano sotto per due set a zero, traditi da un’eccessiva fallosità nei momenti caldi e da un secondo parziale sfuggito di mano dopo aver accumulato un rassicurante margine di vantaggio.

La formazione lombarda, arrivata in Piemonte con il coltello tra i denti e ferma ancora a quota zero in classifica, ha saputo capitalizzare al massimo gli errori dei piemontesi.

Errori dai nove metri e rimonta subita

La prima frazione ha visto un sostanziale equilibrio fino alle battute finali, dove la scarsa incisività al servizio dei ragazzi di coach Battocchio ha concesso agli ospiti l’allungo decisivo, chiuso sul 21-25.

Il copione sembrava totalmente ribaltato nel secondo set: i biancoblù hanno imposto il proprio ritmo salendo fino al +5 e mantenendo a lungo quattro lunghezze di margine. Nel finale, tuttavia, Monza ha ricucito lo svantaggio punto su punto, sfruttando gli errori in attacco dei locali e piazzando il sorpasso letale ai vantaggi fino al 23-25. Con la gara ora sul 2-0 per i brianzoli, per Cuneo comincia una complicatissima rincorsa per riaprire i giochi.

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