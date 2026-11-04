Travolto dal braccio metallico di una gru in un cantiere di Trecate: il 57enne è deceduto

TRECATE – Era stato rianimato e trasportato all’ospedale, ma non c’è stato nulla da fare: è morto l’uomo di 57 anni rimasto coinvolto in un tragico infortunio sul lavoro.

Cosa è successo

È successo tutto intorno alle 14 di oggi alla McDermid di Trecate, nel polo industriale della frazione di San Martino in via Vigevano. Qui il 57enne è rimasto schiacciato dal braccio metallico di una gru che gli è caduto addosso mentre si trovava all’interno di un cantiere. L’operaio era un dipendente di una ditta esterna alla ditta.

Le condizioni dell’uomo sono apparse gravissime sin da subito. Sul luogo sono subito accorsi i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al 57enne, rianimandolo sul posto e trasferendolo all’ospedale di Novara. Qui, però, è deceduto: troppo gravi le ferite riportate.

Presenti sul posto anche vigili del fuoco e i carabinieri.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese