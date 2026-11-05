Alba entra nel Guinness dei primati: il professore Salvo Ciufo centra 175 rimbalzi in un minuto con tre palloni

ALBA – Alba e il suo territorio entrano nel Guinness World Records grazie a Salvatore, detto Salvo, Ciufo. Il professore di scienze motorie del liceo artistico Pinot Gallizio ha ottenuto il riconoscimento ufficiale per un primato da lui stesso ideato: il maggior numero di rimbalzi contro il muro in un minuto utilizzando tre palloni da basket.

La prova si è svolta qualche mese fa e ha richiesto grande velocità e coordinazione. In appena 60 secondi Ciufo ha completato 175 tocchi validi, sotto il controllo dei cronometristi federali e alla presenza di testimoni ufficiali: il consigliere regionale Daniele Sobrero, il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e il sindaco di Alba Alberto Gatto.

L’omologazione è stata pubblicata sul registro del Guinness World Records alla fine di ottobre. La cerimonia per celebrare il risultato si è tenuta il 3 novembre nella palestra dei licei di Alba.

Secondo quanto riportato nella presentazione del primato, Ciufo è il primo docente di educazione fisica a ottenere un record mondiale basato sulla coordinazione asimmetrica ad alta frequenza. È inoltre il primo insegnante italiano di ruolo ad aver ideato e registrato a Londra una nuova categoria legata a un gesto atletico, diventandone il primo detentore.

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