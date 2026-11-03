Scuola e formazioneTorino
La rettrice dell’Università di Torino sulla proposta del presidente Cirio: «Ringrazio per la vicinanza, valuteremo»
Secondo la rettrice, è necessario «verificare insieme alle strutture competenti le condizioni per un eventuale utilizzo degli spazi messi a disposizione»
TORINO – Si mantiene cauta la rettrice dell’UniTo sulla proposta del governatore Alberto Cirio di ospitare «500 ragazzi» nelle aule del grattacielo della Regione per consentire la prosecuzione delle lezioni impedite dall’occupazione al Campus Einaudi.
«Desidero ringraziare il Presidente Alberto Cirio e la Regione Piemonte per la disponibilità dimostrata nei confronti dell’Università di Torino e della sua comunità studentesca» le parole di Cristina Prandi in una nota diffusa dall’Università di Torino nel pomeriggio di oggi, 3 novembre.
«In un momento particolarmente difficile per il nostro Ateneo, considero importante questo segnale di attenzione e di collaborazione istituzionale, che testimonia quanto il diritto allo studio rappresenti una responsabilità condivisa» – prosegue la rettrice – «Valuteremo con attenzione la proposta, verificando insieme alle strutture competenti le condizioni organizzative e didattiche per un eventuale utilizzo degli spazi messi a disposizione».
«L’Università sta già compiendo uno sforzo significativo per garantire la continuità delle attività, pur nelle difficoltà determinate dall’occupazione del Campus Luigi Einaudi. Resta naturalmente prioritario il ritorno alla piena accessibilità del Campus e alla regolare ripresa delle attività in presenza, nella sede che appartiene all’intera comunità universitaria.
Ringrazio ancora la Regione per questa concreta manifestazione di vicinanza e di attenzione verso il nostro Ateneo» conclude la rettrice. Non resta ora che attendere quale sarà la decisione finale.
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