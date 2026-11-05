SportTorino
Basket Torino, quinta vittoria consecutiva: Montecatini battuta 70-48 al Pala Gianni Asti
La Reale Mutua indirizza la partita fin dalle prime battute, costruendo il proprio vantaggio soprattutto grazie a un’ottima prestazione difensiva
TORINO – La Reale Mutua Basket Torino continua la sua marcia positiva e conquista la quinta vittoria consecutiva. Nel posticipo infrasettimanale della settima giornata, i gialloblù superano con autorità La T Tecnica Gema Montecatini per 70-48, davanti al pubblico del Pala Gianni Asti.
La squadra allenata da Paolo Moretti conferma così il buon momento di forma, dopo le importanti vittorie in trasferta contro Brindisi e Pesaro. Il successo contro Montecatini porta il bilancio stagionale di Torino a cinque vittorie e una sconfitta.
Torino domina in difesa e controlla la partita
La Reale Mutua indirizza la partita fin dalle prime battute, costruendo il proprio vantaggio soprattutto grazie a un’ottima prestazione difensiva. Torino riesce a limitare le iniziative degli avversari e a gestire il margine accumulato nel corso della gara, fino al definitivo 70-48.
Una prova convincente per i gialloblù, che confermano la solidità mostrata nelle ultime uscite e proseguono la propria striscia positiva.
Harvey trascina i gialloblù, record personale per Villar
Il miglior realizzatore della serata è Zach Harvey, autore di 17 punti. Da sottolineare anche la prestazione di Thiago Villar, che chiude con 13 punti e stabilisce il proprio massimo in carriera in Serie A2.
Importante anche il contributo di Federico Massone, protagonista di una prova completa con 9 punti, 11 rimbalzi e 6 assist.
La partita ha inoltre segnato il ritorno in campo con la maglia gialloblù di Matteo Corgnati, che ha fatto il suo esordio stagionale dopo lo stop per infortunio.
L’omaggio ad Alessandro Abbio
La serata del Pala Gianni Asti è stata anche l’occasione per celebrare la storia della pallacanestro torinese. Nel corso dell’incontro, infatti, è stato dedicato un momento speciale ad Alessandro Abbio, omaggiato nell’ambito dell’iniziativa “Eroi gialloblù – Basket Torino celebra la storia della pallacanestro torinese”.
Una vittoria che unisce quindi il buon momento sportivo della Reale Mutua alla valorizzazione della tradizione cestistica cittadina, con una squadra capace di conquistare il pubblico e guardare con fiducia ai prossimi impegni di campionato.
Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese