Molinette di Torino, cinque trapianti di fegato in 36 ore: salvate cinque vite, anche quella di un bambino di 22 mesi

TORINO – Un’impresa medico-chirurgica e organizzativa di straordinaria complessità quella realizzata all’ospedale Molinette di Torino, dove in appena 36 ore sono stati portati a termine cinque trapianti di fegato su altrettanti pazienti. Il blocco operatorio del Centro Trapianto Fegato è rimasto impegnato senza interruzioni dalle 8 di venerdì 30 ottobre alle 20 di sabato 31 ottobre, con l’équipe diretta dal professor Renato Romagnoli.

A rendere ancora più eccezionale la sequenza degli interventi è stato il ricorso, in due occasioni, alla tecnica split: una procedura che permette di dividere il fegato di un donatore deceduto in due parti, destinate a due diversi riceventi. In questo caso, un organo è stato utilizzato per salvare la vita di un bambino e di un adulto.

Cinque pazienti, di età compresa tra 22 mesi e 62 anni, hanno così potuto ricevere un nuovo fegato grazie a una complessa macchina organizzativa che ha coinvolto medici, chirurghi, infermieri, équipe di prelievo, personale dei trasporti e strutture sanitarie di diverse regioni.

Il primo trapianto: una donna in attesa da oltre tre anni

La lunga maratona chirurgica è iniziata venerdì mattina con il caso di una donna di 44 anni, residente in Liguria, affetta da policistosi epato-renale e in attesa da oltre tre anni di un trapianto combinato di fegato e rene.

La disponibilità di un donatore compatibile per entrambi gli organi, individuato in una regione limitrofa, ha permesso di procedere. I chirurghi hanno prima rimosso il fegato policistico malato della paziente, che pesava oltre 10 chilogrammi, per poi impiantare quello donato.

Considerata la complessità dell’intervento, si è deciso di rinviare al giorno successivo il trapianto del rene, eseguito nelle sale operatorie della Chirurgia Vascolare delle Molinette. Una procedura definita trapianto combinato differito, resa possibile dall’utilizzo di macchine per la perfusione degli organi al di fuori del corpo umano, che ne consentono la conservazione per periodi prolungati.

Il fegato diviso in due per salvare un bambino di 22 mesi e una donna di 62 anni

Nel primo pomeriggio di venerdì è rientrata a Torino l’équipe partita per il prelievo di un fegato in una regione del Sud Italia. L’organo era destinato a un bambino torinese di appena 22 mesi, affetto da epatoblastoma, una rara forma di tumore maligno del fegato.

Il piccolo, di 13 chilogrammi di peso, era stato sottoposto a diversi cicli di chemioterapia nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Infantile Regina Margherita, diretto dalla professoressa Franca Fagioli. La risposta positiva alle cure aveva aperto una breve finestra temporale nella quale era possibile procedere con il trapianto.

Per adattare le dimensioni dell’organo a quelle del bambino, il professor Romagnoli ha utilizzato la tecnica split, dividendo il fegato del donatore in due parti durante la perfusione ipotermica ossigenata, una procedura che permette di preservarne al meglio le condizioni.

La porzione sinistra, più piccola, è stata impiantata nel bambino. Quella destra, di dimensioni maggiori, è stata invece mantenuta in perfusione per altre tre ore, in attesa del secondo ricevente.

A riceverla, nella tarda serata di venerdì, è stata una donna di 62 anni residente nel Torinese, affetta da cirrosi epatica conseguente all’epatite C e complicata da epatocarcinoma. Anche in questo caso il trapianto è stato possibile grazie alla risposta particolarmente favorevole a un protocollo di immunoterapia seguito dai medici oncologi delle Molinette.

Altri due trapianti nella giornata di sabato

Mentre il terzo intervento era ancora in corso, nella notte tra venerdì e sabato una nuova équipe di chirurghi prelevatori è partita per un intervento in Piemonte, dopo la segnalazione di un donatore disponibile da parte del Coordinamento Regionale Donazioni e Prelievi.

Il quarto trapianto ha riguardato una ragazza di 24 anni originaria del Pinerolese, affetta da epato-colangite autoimmune in fase itterica e in attesa di un nuovo fegato da oltre un anno. L’intervento è stato eseguito nella mattinata di sabato 31 ottobre.

Nel frattempo, un’altra équipe del Centro Trapianto Fegato era già impegnata in un ulteriore prelievo in Piemonte. Il quinto e ultimo intervento della sequenza è stato eseguito nel pomeriggio di sabato su un uomo di 58 anni, affetto da cirrosi epatica post-epatite C complicata da epatocarcinoma.

La neoplasia, inizialmente in uno stadio intermedio-avanzato, era stata ricondotta a condizioni compatibili con il trapianto grazie a una procedura di radioembolizzazione eseguita dai medici nucleari e dai radiologi interventisti delle Molinette.

L’intervento si è concluso in prima serata, intorno alle 20 di sabato, mettendo fine a una maratona chirurgica durata complessivamente 36 ore.

Le condizioni dei cinque pazienti sono in miglioramento

I cinque pazienti sono attualmente ricoverati nell’Area Semintensiva Chirurgica del Centro Trapianti Fegato delle Molinette. Le loro condizioni sono in progressivo miglioramento.

Dietro il risultato c’è stato il lavoro coordinato di una rete molto ampia di professionisti. Oltre alle équipe chirurgiche, sono stati fondamentali il Centro Regionale Trapianti, diretto dal dottor Federico Genzano, il Servizio 118 regionale e gli autisti della Città della Salute, impegnati a garantire nei tempi necessari gli spostamenti di chirurghi, organi e pazienti.

«Multidisciplinarietà e competenze di livello internazionale contraddistinguono l’attività del Centro Trapianti delle Molinette», ha commentato Livio Tranchida, direttore generale della Città della Salute e della Scienza di Torino, sottolineando come il risultato sia stato possibile grazie alla collaborazione di una rete di professionisti con competenze diverse.

Tranchida ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito agli interventi, ma soprattutto ai donatori e alle loro famiglie: «La donazione all’origine di ogni trapianto è un atto volontario, di generosità e soprattutto d’amore».

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