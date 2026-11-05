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CronacaTorino

Dall’estorsione nel parcheggio alla rapina in casa di uno studente: 5 arresti in una notte a Torino

Notte impegnativa per Torino tra estorsioni sventate, rapine e vecchi conti con la giustizia
Valentina Dattilo

Pubblicato

11 secondi fa

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TORINO – Cinque persone arrestate dai carabinieri in diverse zone della città, tra estorsioni sventate, rapine e vecchi conti con la giustizia. Tutte in una sola notte.

Per approfondire:

Estorsione sventata in Nizza Millefonti

Il primo episodio si è registrato in via Frabosa, nel quartiere Nizza Millefonti. Un giovane residente, esasperato e preoccupato per la propria incolumità, ha chiamato il NUE 112 dopo essere stato preso di mira da due uomini nel parcheggio pubblico della zona. I malviventi si erano appostati pretendendo soldi e minacciando di danneggiare la sua vettura in caso di rifiuto.

Allertata la centrale, una gazzella dei carabinieri è intervenuta rapidamente, bloccando i due sospettati poco lontano dal luogo del tentativo di estorsione. Gli uomini – due senza fissa dimora di 43 e 41 anni, entrambi con precedenti di polizia – sono stati arrestati in flagranza e trasferiti nel carcere Lorusso e Cutugno a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Rapina impropria ad Aurora-Barriera Milano

Poco dopo, un altro intervento analogo ha richiesto l’attenzione dei militari nel quartiere Aurora-Barriera Milano, più precisamente in via Carmagnola. Uno studente di una scuola di teatro ha sorpreso due sconosciuti all’interno della propria cameretta mentre frugavano tra i suoi effetti personali.

Nel tentativo di bloccare i ladri, il giovane è stato affrontato con minacce e spintoni. Anche in questo caso, la fuga dei malviventi è durata pochissimi metri grazie al tempestivo arrivo di una pattuglia. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire e sequestrare un cacciavite, mentre la refurtiva è stata immediatamente recuperata e restituita al legittimo proprietario. Per i due responsabili, anch’essi senza fissa dimora, si sono aperte le porte del carcere Lorusso e Cutugno con l’accusa di rapina impropria in concorso.

Notificato ordine di carcerazione a Largo Giulio Cesare

La serie di arresti notturni si è conclusa nei pressi di Largo Giulio Cesare. Durante un controllo di routine, i militari dell’Arma hanno identificato un trentanovenne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici legati a reati contro il patrimonio, come furto aggravato ed evasione.

Nei suoi confronti è stata notificata un’ordinanza di carcerazione emessa dall’Ufficio Esecuzioni penali della procura locale: l’uomo dovrà scontare una pena residua di quattro mesi di reclusione nel carcere cittadino.

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