Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 05 novembre 2026: i numeri vincenti

Cresce l’entusiasmo in tutta Italia per la nuova pioggia di numeri sulle ruote del Lotto, accompagnata come sempre dai concorsi associati del 10eLotto e del Simbolotto. Ma a monopolizzare l’attenzione dei giocatori e a far sognare a occhi aperti è soprattutto la corsa al celebre “6” del SuperEnalotto, che per l’appuntamento di stasera mette in palio un jackpot da capogiro stimato a quota 49,7 milioni di euro. Chi riuscirà a entrare nella storia e a svoltare la propria vita indovinando la sestina vincente?

In questo articolo scopriamo insieme tutti i numeri estratti sulle undici ruote del Lotto, i simboli abbinati al Simbolotto e la combinazione fortunata che potrebbe regalare il montepremi milionario.

Ecco i numeri del Lotto di giovedì 05 novembre 2026:

Bari: 76-65-54-69-19

Cagliari: 51-45-32-85-7

Firenze: 25-34-49-51-41

Genova: 78-84-73-48-65

Milano: 50-1-28-32-20

Napoli: 2-35-64-90-38

Palermo: 3-24-76-43-62

Roma: 78-35-2-74-26

Torino: 4-21-68-15-39

Venezia: 68-50-17-87-41

Nazionale: 45-48-22-32-5

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 05 novembre sono:

1-2-3-4-21-24-25-32-34-35-45-49-50-51-54-65-68-76-78-84

Numero oro: 76

Doppio oro: 76-65

Extra: 7-15-17-19-28-41-43-48-64-69-73-74-85-87-90

I numeri del Superenalotto del 05 novembre 2026:

La combinazione vincente è: 17 – 21 – 28 – 29 – 51 – 56

Il numero Jolly è: 30

Il numero Superstar è: 90

Il Jackpot del Superenalotto: 49,7 milioni di euro

I simboli estratti al Simbolotto

44-PRIGIONE

10-FAGIOLI

2-MELA

20-FESTA

37-PIANO

Cosa fare se soffri di ludopatia

Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.

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