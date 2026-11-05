Società
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 05 novembre 2026: i numeri vincenti
In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto
Cresce l’entusiasmo in tutta Italia per la nuova pioggia di numeri sulle ruote del Lotto, accompagnata come sempre dai concorsi associati del 10eLotto e del Simbolotto. Ma a monopolizzare l’attenzione dei giocatori e a far sognare a occhi aperti è soprattutto la corsa al celebre “6” del SuperEnalotto, che per l’appuntamento di stasera mette in palio un jackpot da capogiro stimato a quota 49,7 milioni di euro. Chi riuscirà a entrare nella storia e a svoltare la propria vita indovinando la sestina vincente?
In questo articolo scopriamo insieme tutti i numeri estratti sulle undici ruote del Lotto, i simboli abbinati al Simbolotto e la combinazione fortunata che potrebbe regalare il montepremi milionario.
Ecco i numeri del Lotto di giovedì 05 novembre 2026:
Bari: 76-65-54-69-19
Cagliari: 51-45-32-85-7
Firenze: 25-34-49-51-41
Genova: 78-84-73-48-65
Milano: 50-1-28-32-20
Napoli: 2-35-64-90-38
Palermo: 3-24-76-43-62
Roma: 78-35-2-74-26
Torino: 4-21-68-15-39
Venezia: 68-50-17-87-41
Nazionale: 45-48-22-32-5
I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 05 novembre sono:
1-2-3-4-21-24-25-32-34-35-45-49-50-51-54-65-68-76-78-84
Numero oro: 76
Doppio oro: 76-65
Extra: 7-15-17-19-28-41-43-48-64-69-73-74-85-87-90
I numeri del Superenalotto del 05 novembre 2026:
La combinazione vincente è: 17 – 21 – 28 – 29 – 51 – 56
Il numero Jolly è: 30
Il numero Superstar è: 90
Il Jackpot del Superenalotto: 49,7 milioni di euro
I simboli estratti al Simbolotto
44-PRIGIONE
10-FAGIOLI
2-MELA
20-FESTA
37-PIANO
Cosa fare se soffri di ludopatia
Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.
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