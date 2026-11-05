Infermiere condannato per violenza sessuale su una tirocinante all’Oftalmico di Torino

TORINO – Prima gli apprezzamenti sul suo aspetto fisico, poi i contatti non voluti nelle parti intime mentre erano seduti alla stessa scrivania. È la ricostruzione della violenza sessuale denunciata da una studentessa di 23 anni, all’epoca tirocinante all’ospedale Oftalmico di Torino, per la quale un infermiere di 54 anni è stato condannato a un anno e quattro mesi di carcere.

I fatti risalgono al settembre 2025. Lunedì 15 la giovane, iscritta al corso di laurea in infermieristica, aveva iniziato il tirocinio nel reparto di via Juvarra. Il suo tutor era proprio l’infermiere poi finito a processo. Fin dai primi giorni, secondo quanto raccontato dalla ragazza, l’uomo aveva cominciato a rivolgerle commenti sul suo aspetto. Dopo aver sbirciato alcune fotografie in costume da bagno sul suo telefono, le avrebbe detto: “Che bel fisico”. “Era invasivo, io ero sempre più imbarazzata”, ha raccontato la studentessa.

Dieci giorni dopo, giovedì 25 settembre, sarebbe avvenuto l’episodio più grave. I due erano seduti uno accanto all’altro alla scrivania e l’infermiere le stava mostrando come inserire i dati dei pazienti al computer. A quel punto, secondo la denuncia, l’uomo le avrebbe appoggiato una mano sulla coscia, spostandola poi verso l’inguine e le parti intime.

La giovane si è alzata di scatto ed è uscita dalla stanza in lacrime. In corridoio ha incontrato la responsabile del reparto, alla quale ha raccontato quanto era appena successo. Successivamente ha presentato denuncia per violenza sessuale, contestata con l’aggravante dell’abuso delle relazioni d’ufficio.

Pochi giorni dopo, accompagnata dalla madre, si è rivolta all’ufficio dell’Università che si occupa dei tirocini, chiedendo di poter proseguire la formazione in un altro ospedale. La richiesta è stata accolta subito. Per l’infermiere sono invece partiti un procedimento disciplinare e il trasferimento in un’altra sede.

Nel processo, coordinato dal pubblico ministero Davide Pretti, è stata importante anche la testimonianza di un altro studente, intervenuto in difesa delle colleghe dopo aver assistito agli apprezzamenti e alle provocazioni dell’uomo.

La sentenza è stata pronunciata a inizio novembre 2026. La pena è stata ridotta per la scelta del rito abbreviato e per il riconoscimento dell’attenuante del fatto di lieve entità. La studentessa, assistita dall’avvocata Arianna Corcelli, ha partecipato al procedimento come persona offesa. L’infermiere è difeso dagli avvocati Emanuela Pavesio e Carlo Rolle.

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