La neve è arrivata anche sulle montagne del Torinese, fino a 1.200 metri di quota – VIDEO

TORINO – Prosegue la nevicata sulle montagne del Piemonte, con gli accumuli più consistenti sulle Alpi Liguri, Marittime, Cozie e Graie. I rilievi del Cuneese, fino a ora, sono tra le aree maggiormente interessate dall’episodio perturbato. La quota neve, durante la notte, è scesa localmente fino a circa 1.000 metri, mentre in alta quota sono stati registrati accumuli di neve fresca superiori ai 40 centimetri.

Ma la neve ora è arrivata anche sulle montagne del Torinese, fino a 1.200 metri di quota. In un video pubblicato sui social, il meteorologo Andrea Vuolo ci mostra le bellissime immagini girate da un utente in alta Val di Viù, valle meridionale delle valli di Lanzo, in particolare la situazione al Lago della Rossa, e al Lago Dietro La Torre, rispettivamente con 15 e 10 centimetri di accumulo al suolo alle ore 09 di giovedì 5 novembre 2026.

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