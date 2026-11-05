Nevica in Piemonte: 46 cm alla diga del Chiotas, 42 cm al Rifugio Mondovì

CUNEO – Le precipitazioni delle ultime ore hanno interessato soprattutto il Piemonte occidentale, con accumuli di pioggia particolarmente significativi nel Cuneese e abbondanti nevicate sulle montagne. La quota neve, durante la notte, è scesa localmente fino a circa 1.000 metri, mentre in alta quota sono stati registrati accumuli di neve fresca superiori ai 40 centimetri.

A fare il punto sono i dati della rete di monitoraggio di Arpa Piemonte, che fotografano una situazione caratterizzata da fenomeni più intensi nella parte meridionale e occidentale della regione, mentre sul resto del territorio le precipitazioni sono state scarse o localmente assenti.

Pioggia, oltre 40 millimetri nel Cuneese

Per quanto riguarda le precipitazioni complessive, gli accumuli più consistenti nelle ultime 24 ore si sono concentrati nella provincia di Cuneo. Il valore più elevato è stato registrato a Viola, con 40,6 millimetri, seguito da Somano con 39,2 millimetri e Priero con 38,4 millimetri.

Superano i 35 millimetri anche Frabosa Soprana-Borello, Montaldo di Mondovì e Pamparato, tutte con 37,6 millimetri, Chiusa di Pesio con 37 millimetri, Ceva con 36,6 e Belvedere Langhe con 36,2.

Tra le altre località interessate dalle precipitazioni figurano Mombasiglio (35,4 millimetri), Mondovì (35,2), Roccavione (34,4), Morozzo (34), Paroldo (33,6), Valdieri (32,4), Entracque (31,6) e Fossano (30,8).

Neve abbondante in montagna: 46 centimetri alla diga del Chiotas

La parte più significativa dell’evento riguarda però le nevicate che durante la notte hanno interessato diversi settori alpini piemontesi. Gli accumuli di neve fresca hanno superato localmente i 25-30 centimetri, con valori ancora più importanti alle quote maggiori.

Il dato più elevato arriva dalla diga del Chiotas, a 2.020 metri di quota, dove sono stati misurati 46 centimetri di neve fresca. Rilevanti anche i 42 centimetri al Rifugio Mondovì, a 1.760 metri, e i 40 centimetri a Pian delle Baracche, a 2.135 metri.

Tra gli altri accumuli segnalati dalla rete Arpa:

– 36 centimetri a Limone Pancani (1.885 metri);

– 33 centimetri a Castelmagno (1.755 metri);

– 33 centimetri a Valdieri (1.390 metri);

– 30 centimetri ad Argentera (1.680 metri);

– 29 centimetri al Colle Barant (2.294 metri);

– 29 centimetri ad Acceglio Collet (1.984 metri);

– 27 centimetri ad Acceglio (1.590 metri).

Particolarmente significativa la quota alla quale si sono spinte le nevicate: il dato di Valdieri, a 1.390 metri, con 33 centimetri di neve fresca, conferma come i fiocchi abbiano raggiunto anche le quote relativamente basse delle vallate alpine cuneesi.

I dati sono ancora in aggiornamento e potranno quindi essere rivisti nelle prossime rilevazioni.

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