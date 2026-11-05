Scomparso da Settimo Torinese Nicky Parrino. I familiari: condividete l’appello

TORINO – Sono in corso le ricerche di Nicolò Parrino, conosciuto da tutti come Nicky, scomparso da Settimo Torinese nella giornata di lunedì 2 novembre 2026. Da allora non si hanno più notizie del giovane e i familiari hanno lanciato un appello per cercare di rintracciarlo.

Secondo le informazioni diffuse dai parenti, Nicolò si sarebbe allontanato a bordo della propria automobile, una Ford Fiesta. Al momento non si conoscono la direzione che avrebbe preso né la possibile destinazione. Non sono disponibili neppure informazioni sull’abbigliamento che indossava al momento della scomparsa.

La preoccupazione dei familiari cresce con il passare delle ore, mentre proseguono le ricerche per cercare di ricostruire gli ultimi spostamenti del ragazzo. Per favorirne il riconoscimento è stata diffusa anche una sua fotografia.

L’appello: chi ha visto Nicolò contatti il 112

I familiari chiedono a chiunque abbia incontrato Nicolò Parrino, abbia notato una Ford Fiesta compatibile con quella utilizzata dal giovane o disponga di informazioni sui suoi possibili spostamenti di farsi avanti.

Chiunque abbia informazioni utili o ritenga di averlo avvistato è invitato a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112.

Anche una segnalazione relativa all’automobile potrebbe rivelarsi importante per ricostruire il percorso seguito da Nicolò e aiutare le forze dell’ordine nelle ricerche.

In caso di avvistamento è importante comunicare con precisione il luogo e l’orario, oltre a qualsiasi altro dettaglio che possa contribuire a rintracciare il giovane.

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