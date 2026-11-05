AlessandriaCronaca
Parcheggiatore abusivo importunava gli automobilisti, trovato con un coltello: denunciato
A chiedere aiuto una donna importunata dall’uomo che si fingeva parcheggiatore
NOVI LIGURE – È successo tutto in piazza Pernigotti a Novi Ligure, dove si è reso necessario l’intervento dei carabinieri su richiesta di una donna importunata da un uomo che, fingendosi parcheggiatore, chiedeva denaro agli automobilisti in sosta in modo insistente.
Un problema concreto e ricorrente, spesso al centro delle lamentele dei cittadini, costretti a fronteggiare richieste di denaro non dovute e talvolta aggressive.
I militari dell’Arma hanno fermato e identificato l’uomo, un disoccupato senza fissa dimora, trovato anche in possesso di un coltello, e lo hanno denunciato a piede per il porto dell’arma bianca e segnalato ai fini dell’applicazione del Daspo urbano (ordine di allontanamento).
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