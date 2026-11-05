Seguici su

CronacaTorino

Pavone Canavese per il suo sindaco, muore a 70 anni Endro Bevolo

Bevolo era stato eletto sindaco per la prima volta nel 2019
Valentina Dattilo

Pubblicato

21 secondi fa

il

Aggiungi Quotidiano Piemontese come Fonte preferita su Google

PAVONE CANAVESE – Per Pavone Canavese è un giorno di lutto: è venuto a mancare il sindaco Endro Giacomo Bevolo, aveva  70 anni.

Per approfondire:

È l’amministrazione comunale di Pavone Canavese a dare la notizia con una nota ufficiale:

L’Amministrazione Comunale di Pavone Canavese informa la cittadinanza con profonda tristezza che questa mattina è mancato il nostro Sindaco Endro Giacomo Bevolo.

La vicesindaca Graziella Ottino è reggente fino a nuove elezioni, che potrebbero tenersi forse a primavera.

Bevolo era stato eletto sindaco per la prima volta nel 2019. Nel 2024 si era ricandidato con la lista civica La Svolta per Pavone, ottenendo il 54,26% dei voti.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *