Pavone Canavese per il suo sindaco, muore a 70 anni Endro Bevolo

PAVONE CANAVESE – Per Pavone Canavese è un giorno di lutto: è venuto a mancare il sindaco Endro Giacomo Bevolo, aveva 70 anni.

È l’amministrazione comunale di Pavone Canavese a dare la notizia con una nota ufficiale:

L’Amministrazione Comunale di Pavone Canavese informa la cittadinanza con profonda tristezza che questa mattina è mancato il nostro Sindaco Endro Giacomo Bevolo.

La vicesindaca Graziella Ottino è reggente fino a nuove elezioni, che potrebbero tenersi forse a primavera.

Bevolo era stato eletto sindaco per la prima volta nel 2019. Nel 2024 si era ricandidato con la lista civica La Svolta per Pavone, ottenendo il 54,26% dei voti.

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