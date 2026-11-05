Ubriaco sale su una auto per rubarla ma dentro c’è un bambino, il padre sventa il colpo: fermato e denunciato

ASTI – Un momento di distrazione durante la spesa stavolta rischiava di trasformarsi in un incubo. Nei giorni scorsi, gli agenti della questura di Asti hanno denunciato a piede libero un cittadino straniero – già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici – per tentato furto aggravato, resistenza e minacce a pubblico ufficiale, oltre a sanzionarlo per ubriachezza manifesta.

Cosa è successo

I fatti si sono svolti all’interno del parcheggio di un supermercato cittadino. Approfittando della disattenzione di una famiglia impegnata a sistemare i sacchetti della spesa nel bagagliaio, l’uomo, in forte stato di alterazione psicofisica, si è intrufolato nell’abitacolo dal lato guida. Ha iniziato a frugare freneticamente nel cruscotto alla ricerca di oggetti di valore o delle chiavi per mettere in moto il mezzo, senza tuttavia accorgersi che sul sedile posteriore c’era il figlio della coppia.

Provvidenziale la reazione del padre che, avvedutosi della presenza dell’intruso, è intervenuto con decisione sventando il furto, mettendo al sicuro i familiari e allontanandosi subito per lanciare l’allarme al NUE 112.

Ricevuta la descrizione dettagliata dell’individuo, la sala operativa ha diramato la nota di ricerca alle pattuglie della polizia di stato presenti sul territorio. Il sospetto è stato intercettato nel giro di pochissimi minuti all’interno di un negozio poco distante dal luogo del fatto.

All’arrivo delle volanti, l’uomo si è mostrato subito aggressivo e non collaborativo. La condotta ostile e le minacce verso gli agenti sono proseguite anche negli uffici della Questura dove è stato condotto per gli accertamenti di rito.

Al termine delle formalità, per l’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà all’autorità giudiziaria, la sanzione per ubriachezza ed è stato notificato il contestuale ordine di allontanamento dal centro urbano (DASPO urbano). Un episodio che conferma quanto la tempestività delle segnalazioni dei cittadini si riveli decisiva per l’efficacia dei controlli delle forze dell’ordine.

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