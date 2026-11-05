Willie Peyote torna a Torino: il 6 luglio sarà sul palco del Flowers Festival 2027

COLLEGNO – Willie Peyote sarà uno dei protagonisti del Flowers Festival 2027. Il rapper e cantautore torinese salirà sul palco martedì 6 luglio, nella cornice del Cortile della Lavanderia a Vapore, all’interno del Parco della Certosa di Collegno.

Per l’artista sarà un ritorno nella sua città e a un festival con cui negli anni ha costruito un legame speciale, partecipando a diverse edizioni. La sua musica unisce rap e cantautorato, con testi ironici e pungenti che raccontano le contraddizioni della società contemporanea.

L’annuncio arriva mentre Willie Peyote è impegnato nei principali club italiani con il tour autunnale, prodotto e organizzato da Live Nation. La tournée ha già registrato numerosi sold out, tra cui quelli di Nonantola, Milano, Molfetta, Napoli, Bologna, Roma e Padova, oltre alle due date al Teatro Concordia di Venaria Reale.

Sul palco di Collegno sarà accompagnato dalla sua band: Daniel Bestonzo alle tastiere, Dario Panza alla batteria, Luca Romeo al basso, Damir Nefat alla chitarra, Enrico Allavena al trombone e Pugni ai cori e alla chitarra acustica.

Willie Peyote è il secondo grande nome annunciato per la prossima edizione del Flowers Festival.

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